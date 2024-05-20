Gebze Belediyesi Ultra Trail, Denizli Göleti\'nde gerçekleştirilecek

Spor

Gebze Belediyesi'nin önemli ulusal etkinliklerinin başında gelen Ultra Trail, 25 Mayıs Cumartesi günü Denizli Göleti'nin eşsiz doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleştirilecek.

Ultra Trail 25 Mayıs Cumartesi günü Denizli Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Denizli Göleti'nin eşsiz doğal güzellikleri eşliğinde koşulacak Gebze Belediyesi Ultra Trail etkinliği 3 farklı kategoride gerçekleştirilecek. Ülkenin dört bir yanında sporcunun iştirakiyle düzenlenecek Gebze Belediyesi Ultra Trail'de 10 K Ressam Osman Hamdi Bey Koşusu, 27K Hannıbal Koşusu ve 55K Fatih Sultan Mehmet Han Ultra kategorilerinde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadelelere sahne olacak. - KOCAELİ