Gebze Belediyespor, 7 Oyuncusuyla Yeniden Anlaştı

Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Gebze Belediyespor, geçen sezon Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'nde şampiyon olan kadrosundaki 7 oyuncuyla yeniden anlaştı.

Gebze Belediyespor, antrenör Fikret Ayan yönetimindeki Kocaeli temsilcisi, iç transferde pasör Kaan Atmaca, libero Metin Durmuş, smaçörler Mustafa Susam ve Kadir Gürkan Uz, orta oyuncular Batuhan Karaca, Taner Kabakçı ve Serhat Aydın ile sözleşme yeniledi.

Daha önce dış transferde geçen sezonun sayı kralı Kübalı smaçör Miguel Gutierrez'i kadrosuna katan Gebze Belediyespor, böylece yeni sezon öncesi kadro iskeletini büyük ölçüde korumuş oldu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, takımın iskeletini koruyarak Efeler Ligi'nde de aynı ruhla mücadele edeceklerini belirterek, "Gebze Belediyespor olarak spora ve sporcuya verdiğimiz desteğin meyvelerini almaktan gurur duyuyoruz. Gebze'ye yakışır sezon için tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ