Gebzespor, Batuhan Adıgüzel\'i renklerine bağladı

TFF 2. Lig ekibi Gebzespor, transfer çalışmaları kapsamında sol bek Emre Batuhan Adıgüzel'i renklerine bağladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Güzide Gebzespor kış transfer döneminde 1. Lig ekibi Vanspor FK'dan sol bek Emre Batuhan Adıgüzel'i kadrosuna kattı. 24 yaşındaki futbolcu ligin ilk yarısında 2 maçta forma giydi ve 55 dakika süre aldı. Adıgüzel, kariyerinde 1. Lig'de 71, 2. Lig'de 30 maça çıkarken, Türkiye Kupası mücadelelerinde ise 8 kez forma giydi.

Devre arası hazırlıklarını tamamlayan ve kamp sürecinde Fatsa Belediyespor ve Belediye Kütahyaspor ile hazırlık maçları yapan Güzide Gebzespor, ligin ikinci yarısına 10 Ocak Cumartesi günü saat 15.00'te Alaettin Kurt Stadyumu'nda Somaspor'u konuk ederek başlayacak. - KOCAELİ