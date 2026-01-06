Gebzespor, Batuhan Adıgüzel'i renklerine bağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Gebzespor, Batuhan Adıgüzel'i renklerine bağladı

Gebzespor, Batuhan Adıgüzel\'i renklerine bağladı
06.01.2026 15:02  Güncelleme: 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig ekibi Gebzespor, kış transfer döneminde Vanspor FK'dan sol bek Emre Batuhan Adıgüzel'i kadrosuna kattı. 24 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 1. Lig'de 71, 2. Lig'de 30 maçta forma giydi.

TFF 2. Lig ekibi Gebzespor, transfer çalışmaları kapsamında sol bek Emre Batuhan Adıgüzel'i renklerine bağladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Güzide Gebzespor kış transfer döneminde 1. Lig ekibi Vanspor FK'dan sol bek Emre Batuhan Adıgüzel'i kadrosuna kattı. 24 yaşındaki futbolcu ligin ilk yarısında 2 maçta forma giydi ve 55 dakika süre aldı. Adıgüzel, kariyerinde 1. Lig'de 71, 2. Lig'de 30 maça çıkarken, Türkiye Kupası mücadelelerinde ise 8 kez forma giydi.

Devre arası hazırlıklarını tamamlayan ve kamp sürecinde Fatsa Belediyespor ve Belediye Kütahyaspor ile hazırlık maçları yapan Güzide Gebzespor, ligin ikinci yarısına 10 Ocak Cumartesi günü saat 15.00'te Alaettin Kurt Stadyumu'nda Somaspor'u konuk ederek başlayacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gebzespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gebzespor, Batuhan Adıgüzel'i renklerine bağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Rodriguez’den ilk kararname: ABD’ye destek verenler tutuklanacak Rodriguez'den ilk kararname: ABD'ye destek verenler tutuklanacak
İran’daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor Ölü sayısı 29’a yükseldi İran'daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi
Feci kazada bilanço ağır 1’i çocuk 3 yaralı Feci kazada bilanço ağır! 1'i çocuk 3 yaralı
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı

20:58
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
20:48
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Maç golle başladı
Canlı anlatım: Maç golle başladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 21:30:21. #7.11#
SON DAKİKA: Gebzespor, Batuhan Adıgüzel'i renklerine bağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.