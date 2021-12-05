Gebzespor kent derbisini kazanıp liderlik koltuğuna oturdu

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Gebzespor, namağlup lider Gölcükspor'u evinde 2-1'lik skorla yendi.

Bölgesel Amatör Lig 7.Bölge 3. Grupta mücadele eden Gebzespor, Gebze Alaettin Kurt Stadyumunda Gölcükspor ile karşılaştı. Kent derbisi olarak adlandırılan bu maçta ilk yarıda üstün bir oyun sağlayan Gebzespor, dakika 30'u gösterdiğinde kullanılan serbest vuruşta Güven Güneri'nin açtığı ortaya ortasına kafa vuruşu yapan ve topu ağlarla buluşturan Murat Yetimhelleç, skoru 1-0'a taşıdı. İkinci yarıya da etkili başlayan Gebzespor, aradığı golü bir türlü bulamadı. Dakika 80'i gösterdiğinde Gölcükspor'un atağında kaleci ile sağ çaprazdan teke tek kalan Furkan Şahin, Gölcükspor'un beraberlik golünü attı. Beraberlik golünün ardından taraftarlarının desteğini daha çok hisseden ev sahibi takım, maçın 88. dakikasında gerçekleştirilen atakta Kerim Deler ceza sahası dışından çektiği şut ile topu ağlarla buluşturdu. Bu gol ile namağlup bir şekilde ilerleyen Gölcükspor'u 2-1'lik skor ile geçmeyi başaran Gebzespor, kendi grubunda liderlik koltuğuna oturdu. - KOCAELİ