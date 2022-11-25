Ayrıldığına pişman olan Balotelli, Türkiye'ye dönmek için başkana mesaj yolladı - Son Dakika
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Ayrıldığına pişman olan Balotelli, Türkiye'ye dönmek için başkana mesaj yolladı

25.11.2022 10:13

Geçen sezon Adana Demirspor formasıyla Süper Lig'de adeta fırtınalar estiren Mario Balotelli, yeni sezonun başında takımdan ayrılmak için büyük çaba sarf etmiş ve İsviçre ekiplerinden Sion'un yolunu tutmuştu. İtalya golcü verdiği karardan bin pişman olurken Adana Demirspor'a geri dönmek için Murat Sancak'a mesaj yolladığı belirtildi.

Adana Demirspor'da küllerinden doğan Mario Balotelli, geçen sezon 19 gole imza atmıştı. İtalya Milli Takımı'na kadar yükselen yıldız futbolcu, sezon başında Sion'a transfer oldu. Ancak Balotelli için işler burada hiç yolunda gitmedi.

SION'DAN AYRILMAYA HAZIRLANIYOR

Fanatik'in haberine göre, sezon başında Adana Demirspor'dan ayrılmak için her yolu deneyen Mario Balotelli, transfer olduğu Sion'da yıkımı yaşadı. İsviçre Ligi ekibi ile çıktığı 9 maçta 5 gol atmayı başaran İtalyan yıldız, saha dışında gece hayatıyla da gündeme geliyor. Balotelli'nin Sion'da oldukça mutsuz olduğu ve sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı ifade edildi.

MURAT SANCAK SICAK BAKMIYOR

Adana Demirspor'dan ayrılık kararı aldığı için oldukça pişman olan Balotelli'nin başkan Murat Sancak'a geri dönmek için mesaj yolladığı belirtiliyor. Hulk ve Suarez'i gündemine alan Sancak'ın ise Balotelli'nin geri dönüşüne sıcak bakmadığı aktarıldı.

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Son Dakika Spor Ayrıldığına pişman olan Balotelli, Türkiye'ye dönmek için başkana mesaj yolladı - Son Dakika


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