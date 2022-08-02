Galatasaray'a "Yeni Hagi" umutlarıyla geldi 2. Lig'e transfer oluyor! Pisa söylentilerini Morutan'ın menajeri doğruladı - Son Dakika
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Galatasaray'a "Yeni Hagi" umutlarıyla geldi 2. Lig'e transfer oluyor! Pisa söylentilerini Morutan'ın menajeri doğruladı

02.08.2022 20:21

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon transfer ettiği ve "Yeni Hagi" olarak lanse edilen Olimpiu Morutan, İtalya Serie B ekibi Pisa'ya gidiyor. Konu hakkında konuşan Rumen futbolcunun menajeri Becali, "İşler neredeyse tamamlandı, umarım son anda bir sorun yaşamayız. Morutan için oynamak çok önemli." dedi.

Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Olimpiu Morutan'ın yeni adresini menajeri Becali bizzat açıkladı.

"MORUTAN İÇİN OYNAMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Romanya basınından Playtech'in haberine göre, İtalya Serie B ekibi Pisa'ya kiralık gidecek Rumen futbolcu için Becali, "Morutan'ın transferini bitirmek için acilen İtalya'ya gidiyorum. Transfer kalıcı değil, kiralık olarak gerçekleşecek. İşler neredeyse tamamlandı, umarım son anda bir sorun yaşamayız. Morutan için oynamak çok önemli." ifadelerini kullandı.

GEÇEN SEZON KARNESİ

Geçen sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıkan Olimpiu Morutan, 4 gol ve 5 asistlik skor katkısı vermişti.

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Olimpiu Morutan, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'a 'Yeni Hagi' umutlarıyla geldi 2. Lig'e transfer oluyor! Pisa söylentilerini Morutan'ın menajeri doğruladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'a "Yeni Hagi" umutlarıyla geldi 2. Lig'e transfer oluyor! Pisa söylentilerini Morutan'ın menajeri doğruladı - Son Dakika
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