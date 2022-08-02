Galatasaray'a "Yeni Hagi" umutlarıyla geldi 2. Lig'e transfer oluyor! Pisa söylentilerini Morutan'ın menajeri doğruladı

Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Olimpiu Morutan'ın yeni adresini menajeri Becali bizzat açıkladı.

"MORUTAN İÇİN OYNAMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Romanya basınından Playtech'in haberine göre, İtalya Serie B ekibi Pisa'ya kiralık gidecek Rumen futbolcu için Becali, "Morutan'ın transferini bitirmek için acilen İtalya'ya gidiyorum. Transfer kalıcı değil, kiralık olarak gerçekleşecek. İşler neredeyse tamamlandı, umarım son anda bir sorun yaşamayız. Morutan için oynamak çok önemli." ifadelerini kullandı.

GEÇEN SEZON KARNESİ

Geçen sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıkan Olimpiu Morutan, 4 gol ve 5 asistlik skor katkısı vermişti.