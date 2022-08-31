Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Umut Bozok, Trabzon'a geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Umut Bozok, Trabzon'a geldi

31.08.2022 16:36
Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Umut Bozok, Trabzon'a geldi

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da gol kralı olan ve bonservisi Fransa'nın Lorient Kulübü'nde bulunan Umut Bozok, Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmak için kente geldi.

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da gol kralı olan ve bonservisi Fransa'nın Lorient Kulübü'nde bulunan Umut Bozok, Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmak için kente geldi.

Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden eşiyle birlikte çıkan Umut Bozok, taraftar tarafından karşılandı. Taraftarlar, golcü oyuncuyla fotoğraf çektirerek forma imzalattı.

Burada açıklamada bulunan Umut Bozok, bugün kedisi için çok özel ve güzel bir gün olduğunu belirterek, "Öncelikle herkese teşekkür etmek istiyorum. Geçen sene ligi gol kralı olarak bitirdim, inşallah bu sezon da şampiyon olarak bitireceğiz. Hedefim öncelikle şampiyonluk, sonra en çok gol atmak." dedi.

Umut Bozok, heyecanlı olduğunu ifade ederek, "İlk maçımızı merakla bekliyorum. Çok mutluyum. Fazla diyecek bir şey yok." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu Trabzonspor'da yol ayrımı! Cornelius eski takımı Kopenhag'a 6 milyon euro karşılığında transfer oldu Trabzonspor'da yol ayrımı! Cornelius eski takımı Kopenhag'a 6 milyon euro karşılığında transfer oldu Yıldız futbolcu Neymar'ın Türk bayraklı paylaşımı sosyal medyayı salladı Yıldız futbolcu Neymar'ın Türk bayraklı paylaşımı sosyal medyayı salladı
Kaynak: AA

Trabzonspor, Umut Bozok, Kasımpaşa, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Umut Bozok, Trabzon'a geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:24 Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
16:06 1 kişi ölürken 141 kişi hastanelik olmuştu! Bolu'nun Yuva köyünde 50 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı
16:05 Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu
15:57 Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı
15:55 Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı
15:46 Levent Göktaş için Interpol devrede! Necip Hablemitoğlu suikastının firari katil zanlısı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
15:23 Burak Yılmaz'ın top toplayıcı çocuğun elinden agresif bir şekilde topu alması Hollanda'da tepki topladı
15:03 Diploması iptal edilen doçentin Şırnak Üniversitesi'ndeki görevine devam ettiği öne sürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 16:36:14. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Umut Bozok, Trabzon'a geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement