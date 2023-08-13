Geçen sezon Süper Lig'delerdi! Ümraniyespor'dan 1. Lig'e tatsız başlangıç - Son Dakika
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Geçen sezon Süper Lig'delerdi! Ümraniyespor'dan 1. Lig'e tatsız başlangıç

Son Güncelleme: 13.08.2023 20:17

Geçen sezon Süper Lig'den düşen Ümraniyespor, 1. Lig'e puansız başladı. Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Gençlerbirliği, attığı gollerle 2-0 öne geçti ancak Ümraniyespor farkı 1'e indirdi ama eşitlik golünü bulamadı. Gençlerbirliği 3 puanla başlarken, Ümraniyespor puansız kaldı. Gelecek hafta Gençlerbirliği Sakaryaspor'a konuk olacak, Ümraniyespor ise Göztepe'yi ağırlayacak.

Geçen sezon Süper Lig'den düşen Ümraniyespor'un 1. Lig macerası da puansız başladı. İstanbul ekibi, Başkent'te Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

GENÇLERBİRLİĞİ KAZANDI

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta Gençlerbirliği, 20. ve 39. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Ümraniyespor, 43. dakikada farkı 1'e indirdi ancak eşitlik golünü bulamadı. Bu sonuçla Gençlerbirliği lige 3 puanla başladı, Ümraniyespor ise puansız kaldı.

Geçen sezon Süper Lig'delerdi! Ümraniyespor'dan 1. Lig'e tatsız başlangıç

GELECEK HAFTA

Başkent ekibi Gençlerbirliği, gelecek hafta Sakaryaspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

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Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Geçen sezon Süper Lig'delerdi! Ümraniyespor'dan 1. Lig'e tatsız başlangıç - Son Dakika


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