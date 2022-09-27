Tek düşüncelerinin kupayı kazanmak olduğunu vurgulayan Özden, "Geçen sezon müzemize götürdüğümüz AXA Sigorta Kupa Voley kupasından sonra şimdi de Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kaldırmak ve sezona moralli başlamak istiyoruz. Oyuncularımızın konsantrasyonu üst seviyede. İzmir 'e, Şampiyonlar Kupası ile dönmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Voleybolda Arkas Spor ile Ziraat Bankkart yarın Şampiyonlar Kupası'nda karşılaşacak - Son Dakika

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