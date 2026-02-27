Gecenin kahramanı Kerem: Fenerbahçe şampiyon olacak - Son Dakika
Gecenin kahramanı Kerem: Fenerbahçe şampiyon olacak

Gecenin kahramanı Kerem: Fenerbahçe şampiyon olacak
27.02.2026 07:22
Gecenin kahramanı Kerem: Fenerbahçe şampiyon olacak
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşılaşmasında iki gol atan Kerem Aktürkoğlu, maç sonrası yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Aktürkoğlu, hafta sonu taraftarları üzdüklerini ancak pes etmeyeceklerini ve Fenerbahçe'nin pes etmeyeceğini göstermek istediklerini belirtti. Ayrıca, yoğun fikstüre rağmen hedeflerinin değişmediğini ve ligin sonunda şampiyon olacaklarını iddia etti. Aktürkoğlu, takımdaki rolüyle ilgili olarak da 'Nerede görev verilirse oynarım' ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest deplasmanında iki golünü atan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"PES ETMEYECEĞİZ DEDİK"

İlk maçın 3-0 sonuçlandığını hatırlatan Kerem, "Hiçbir şekilde pes etmeyeceğiz dedik. Hafta sonu acı verici bir şekilde taraftarımızı üzdük. Fenerbahçe'nin pes etmeyeceğini göstermek istedik. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Kazandık ama Avrupa Ligi'ne veda ettik. Yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLAN TARAF BİZ OLACAĞIZ"

Yoğun fikstüre rağmen hedeflerinin değişmediğini belirten yıldız futbolcu, "Herkes için yoğun bir fikstür var, bu bahane değil. Önümüzdeki maçlardan güzel skorlarla ayrılacağımızı düşünüyorum. Ligin sonunda da şampiyon olan taraf biz olacağız" dedi.

"GEREKİRSE SOL BEK OYNARIM"

Now TV'ye konuşan Kerem Aktürkoğlu, takımdaki rolüyle ilgili de net konuştu. "Kaleye yakın oynadığımda mutlu oluyorum. Kanat oyuncusu değil, kanat forvet olarak oynuyorum. Sezon başında Domenico Tedesco ile konuştuk. Nerede görev verilirse oynarım dedim. Gol atmam önemli değil, mücadele ederim. Önemli olan Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Gerekirse orta saha, gerekirse sol bek bile oynarım" ifadelerini kullandı.

Nottingham Forest, Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Larin_9285 Larin_9285:
    avrupadan eleniyor asıl hedefimiz lig diyorsun bu kadar küçük düşünüceksen Bal da oyna her yıl şampiyon olursunuz mutlu olursunuz 14 9 Yanıtla
  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    olur ama geriden olur 14 7 Yanıtla
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    12 senedir ayni tiyatro ve bunu fb taraftarları yiyor hep avrupa hayal bitti sırada lig var fb taraflarları uyutmaya devammmmm 10 6 Yanıtla
  • Arif Uyar Arif Uyar :
    Asgari ücrete zam mı geldi yoksa 9 3 Yanıtla
    Haydar Toy Haydar Toy:
    ikinciliğe alışmışlar 2 2
  • Ferhat Bindak Ferhat Bindak:
    Eyşan 5 3 Yanıtla
