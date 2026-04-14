Geceye damga vuran kırmızı kart! Hakem tereddüt etmedi

14.04.2026 11:19
Premier Lig’in 32. haftasında Leeds United’ın Manchester United’ı deplasmanda 2-1 yendiği maçta Lisandro Martinez’in rakibinin saçını çekerek kırmızı kart görmesi karşılaşmanın önüne geçti.

LEEDS’TEN KRİTİK GALİBİYET

Kümede kalma mücadelesi veren Leeds United, Old Trafford deplasmanında önemli bir galibiyete imza attı. Daniel Farke’nin ekibi, aldığı 2-1’lik sonuçla puanını 36’ya yükselterek düşme hattıyla arasındaki farkı 6’ya çıkardı.

Leeds’e galibiyeti getiren goller 5 ve 29. dakikalarda Noah Okafor’dan gelirken, Manchester United’ın tek golünü 69. dakikada Casemiro kaydetti.

UNITED EVİNDE İLK KEZ KAYBETTİ

Geçici teknik direktör Michael Carrick yönetiminde iyi bir form grafiği yakalayan Manchester United, bu sonuçla iç sahada ilk yenilgisini aldı. Kırmızı Şeytanlar 55 puanda kaldı.

LİSANDRO MARTİNEZ’DEN TEPKİ ÇEKEN HAREKET

Karşılaşmanın en çok konuşulan anı ise Lisandro Martinez’in yaptığı hareket oldu. 55. dakikada Leeds United forveti Dominik Calvert-Lewin ile girdiği mücadelede rakibinin saçını çeken Arjantinli savunmacı, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Martinez’in yaptığı hareket kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Futbolseverler, Arjantinli oyuncunun bu müdahalesini sert şekilde eleştirdi.

Advertisement
