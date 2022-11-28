Torununu kaybeden Abdurrahim Albayrak'ın son görüntüsü sevenlerini üzdü - Son Dakika
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Torununu kaybeden Abdurrahim Albayrak'ın son görüntüsü sevenlerini üzdü

28.11.2022 13:05
Torununu kaybeden Abdurrahim Albayrak'ın son görüntüsü sevenlerini üzdü

Geçtiğimiz günlerde 15 yaşındaki torunu Batuhan'ı kaybeden Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın son hali sevenlerini üzdü. Ne kadar üzgün ve yorgun olduğu yüzünden belli olan Albayrak'ın son hali yürekleri sızlattı.

Galatasaray'ın eski yöneticisi ve iş insanı Abdurrahim Albayrak, 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı'yı geçtiğimiz günlerde toprağa vermişti. Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybeden Batuhan, Türkiye'yi ve sevenlerini yasa boğmuştu.

ALBAYRAK'IN SON HALİ SEVENLERİNİ ÜZDÜ

Yaşanan bu üzücü olaydan günler sonra kameralar karşısına çıkan Abdurrahim Albayrak'ın olayın etkisini hala atlatamadığı ve oldukça etkilendiği kameralara yansıdı.

Torununu kaybeden Abdurrahim Albayrak'ın son görüntüsü sevenlerini üzdü
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Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Torununu kaybeden Abdurrahim Albayrak'ın son görüntüsü sevenlerini üzdü - Son Dakika


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