Galatasaray'ın eski yöneticisi ve iş insanı Abdurrahim Albayrak, 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı'yı geçtiğimiz günlerde toprağa vermişti. Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybeden Batuhan, Türkiye'yi ve sevenlerini yasa boğmuştu.
Yaşanan bu üzücü olaydan günler sonra kameralar karşısına çıkan Abdurrahim Albayrak'ın olayın etkisini hala atlatamadığı ve oldukça etkilendiği kameralara yansıdı.
Son Dakika › Spor › Torununu kaybeden Abdurrahim Albayrak'ın son görüntüsü sevenlerini üzdü - Son Dakika