Fatih Terim'den duygulandıran paylaşım: Annesizlik yaşınız kaç olursa olsun tarifi imkansız bir eksiklikmiş - Son Dakika
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Fatih Terim'den duygulandıran paylaşım: Annesizlik yaşınız kaç olursa olsun tarifi imkansız bir eksiklikmiş

28.11.2022 18:25

Geçtiğimiz günlerde annesi Nuriye Terim'i kaybeden Fatih Terim'in sosyal medya hesabından yaptığı, "Annesizlik yaşınız kaç olursa olsun tarifi imkansız bir eksiklikmiş" ifadesini de içeren paylaşımı okuyanları duygulandırdı.

Galatasaray'ın "İmparator" lakaplı eski teknik direktörü Fatih Terim annesi Nuriye Terimi geçtiğimiz günlerde toprağa vermişti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Terim, sevenlerini duygulandırdı.

Annesini kaybeden Fatih Terim'den okuyanları duygulandıran paylaşım

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Terim, yapmış olduğu paylaşımında "Annesizlik yaşınız kaç olursa olsun tarifi imkansız bir eksiklikmiş... Bir yanımın eksildiği canım annemin vefatında bizleri yalnız bırakmayan, cenazeye iştirak ederek dualarını eksik etmeyen, telefonla arayan, mesaj gönderen, evimize gelerek acımıza ortak olan tüm dostlarımıza gösterdikleri ilgi için gönülden teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım:

Annesini kaybeden Fatih Terim'den okuyanları duygulandıran paylaşım
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Fatih Terim, Galatasaray, Twitter, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'den duygulandıran paylaşım: Annesizlik yaşınız kaç olursa olsun tarifi imkansız bir eksiklikmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Terim'den duygulandıran paylaşım: Annesizlik yaşınız kaç olursa olsun tarifi imkansız bir eksiklikmiş - Son Dakika
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