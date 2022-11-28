Fatih Terim'den duygulandıran paylaşım: Annesizlik yaşınız kaç olursa olsun tarifi imkansız bir eksiklikmiş

Galatasaray'ın "İmparator" lakaplı eski teknik direktörü Fatih Terim annesi Nuriye Terimi geçtiğimiz günlerde toprağa vermişti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Terim, sevenlerini duygulandırdı.

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Terim, yapmış olduğu paylaşımında "Annesizlik yaşınız kaç olursa olsun tarifi imkansız bir eksiklikmiş... Bir yanımın eksildiği canım annemin vefatında bizleri yalnız bırakmayan, cenazeye iştirak ederek dualarını eksik etmeyen, telefonla arayan, mesaj gönderen, evimize gelerek acımıza ortak olan tüm dostlarımıza gösterdikleri ilgi için gönülden teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım: