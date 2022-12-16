Trabzonspor'a 542 milyon liralık fatura! Şampiyonluk geliri onlara gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor'a 542 milyon liralık fatura! Şampiyonluk geliri onlara gidiyor

16.12.2022 20:48

Son şampiyon Trabzonspor'da bu sezon yapılan transferler bekleneni veremedi. Abdullah Avcı'nın 6 oyuncu için ültimatom verdiği, toplam maliyetleri 542 milyon lira olan Denswil, Bardhi, Djaniny, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı ve Yusuf Erdoğan'ın takımdan bir an önce gönderilmesini istediği ifade edildi.

Trabzonspor, Süper Lig'in Dünya Kupası'na kadar olan bölümünde istediği sonuçları alamadı. Dünya Kupası sonrası için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, şu ana kadar oynadığı üç hazırlık maçında 3 beraberlik aldı. Sonuçlar bir yana oynanan oyun da kimseyi memnun etmedi.

AVCI'DAN ÜLTİMATOM

Teknik Direktör Abdullah Avcı, ilk kez bazı oyuncularından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek adeta ültimatom verdi. Avcı, "3-4 aydır devreye girmeyen, bireysel performansı artmayan futbolcular var. Ben oyuncu beklemeyeceğim. Futbolcu rekabetin içine girmek için her türlü gayreti ortaya koyacak. Eğer kendisini rekabetin ve yarışın içine sokmayacaksa Trabzonspor'da kaynak var. Altyapıdan alır oynatırım" açıklamasını yapmıştı.

YÖNETİM ÇARE ARIYOR

61 Saat'in haberine göre Abdullah Avcı'nın memnun olmadığı isimler şöyle: Stefano Denswil, Enis Bardhi, Djaniny Semedo, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı ve Yusuf Erdoğan. Avcı'nın istemediği bu futbolcuların maliyetinin 541 milyon 893 bin TL olması Trabzonspor yönetimini zorluyor. Yönetim, en az zararla Avcı'nın isteğini gerçekleştirmek için çare arıyor.

YORUMLAR
500
Abdullah Avcı, güvenini dile getirdi ve hedefini gösterdi Abdullah Avcı, güvenini dile getirdi ve hedefini gösterdi

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'a 542 milyon liralık fatura! Şampiyonluk geliri onlara gidiyor - Son Dakika


Son Dakika
20:36 Milyonlarca öğrencinin beklediği haber! KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
20:17 Golbol Kadın Milli Takımımız tarih yazdı! Dünya şampiyonu oldu
20:20 HDP ile ikinci görüşme için AK Parti tarih verdi
20:11 Akli dengesi yerinde olmayan kadının yaşadığı binaya yerleştirdiği patlayıcılar imha edildi
19:42 Icardi sorusu Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'u kızdırdı: Gözlerimiz kör değilse gördük
19:36 Milyonlarca memur ve emekli heyecanla bekliyor! İşte Merkez Bankasına göre maaş zammı...
19:33 Mezarlıkta şarkı söylediği anları paylaşan Zerrin Özer karışık tepkiler aldı
19:09 Galatasaray hazırlık maçında Toulouse'u devirdi! Mertens'in frikik golü karşılaşmaya damga vurdu
19:00 ABD medyasından dikkat çeken analiz! Seçimi Erdoğan'ın ya da muhalefetin kazanması durumunda Türkiye'yi neler bekliyor?
18:45 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hazırlık maçında hakemlerle tartıştı: Ligde illallah ettik, istemiyoruz gelmeyin maçlarımıza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2022 21:13:52. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor'a 542 milyon liralık fatura! Şampiyonluk geliri onlara gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement