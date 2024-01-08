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Gediz Belediyesi Ödüllü Ayak Tenisi Turnuvası Son Buldu - Son Dakika
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Gediz Belediyesi Ödüllü Ayak Tenisi Turnuvası Son Buldu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Gediz Belediyesi Ödüllü Ayak Tenisi Turnuvası' final maçları ve ödül töreniyle sona erdi. Turnuvada dereceye giren takımlara para ödülleri ve kupa takdim edildi. Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, gençlerin spor yapabileceği alanlar oluşturduklarını ve spor kültürünün yayılmasına katkı sağlamak amacıyla bu tür etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Gediz Belediyesi Ödüllü Ayak Tenisi Turnuvası Son Buldu
08.01.2024 - 11:24,
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde "Türkiye Yüzyılı Gediz Belediyesi Ödüllü Ayak Tenisi Turnuvası" final maçları ile son buldu.

Gediz Kaymakamlığı, Gediz Belediyesi, Ayak Tenisi Federasyonu İl Temsilciliği, Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Amatör Spor Kulüpleri Derneği ve GSB "Koşabiliyorken Koş" projesi kapsamında final maçları ile ödül töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene; Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Üyesi İbrahim Demir, vatandaşlar ve sporcular katıldı.

Turnuvada Şehit Hüseyin Gürlekli MTAL birinci, Murat İletişim ikinci, Aydemir Kazan üçüncü oldu.

Turnuva sonunda şampiyon olan takım 2 bin TL, ikinci olmayı başaran takım bin 500 TL ve üçüncü olmayı başaran takım ise bin TL para ödülü kazanırken, dereceye giren takımlar için kupa ve madalya takdim töreni düzenlendi.

Törende konuşan ve gençlerimiz için Gediz'de spor alanları oluşturduklarını belirten Başkan Akçadurak; "Gençlerimiz bu alanları kullanırken farklı spor dallarına da yönlendiriyoruz. İlçe halkının spora olan ilgisini artırmak ve Gediz'de spor kültürünün yayılmasına yardımcı olmak amacıyla bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Turnuvada derece elde eden takımlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Gediz Gençlik ve spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin ise, "Gençlik ve Spor Tesislerimizde oynanan Türkiye yüzyılı Gediz Belediyesi ödüllü ayak Tenisi turnuvası 16 takımın katılımı ile gerçekleşti. 5 gün süren turnuvaya takımlar kıyasıya mücadele etti. Grup elemeleri çeyrek final, yarı final müsabakaları 3 set üzerinden oynanırken final müsabakaları 5 set üzerinden oynandı.

Bu turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen Kaymakamımız Hakan Alkan'a, Belediye Başkanımız Muharrem Akçadurak'a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mahmut Bahadur'a, Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Üyesi İbrahim Demir'e ve katılım tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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