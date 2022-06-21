Gediz'de halı saha futbol turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Gediz'de halı saha futbol turnuvası sona erdi

21.06.2022 12:34
Gediz'de halı saha futbol turnuvası sona erdi

Kütahya'nın Gediz İlçesinde, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Derneği'nin işbirliği ile düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası final maçlarıyla sona erdi.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Derneği'nin işbirliği ile düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası final maçlarıyla sona erdi.

Gediz Belediyesi Halı Saha Sosyal Tesislerinde 25 takım, 124 futbolcu ve turnuva süresince 3 bin seyircinin katıldığı turnuvanın şampiyonu Kılıç Timi Spor oldu.

Turnuvanın final maçına; Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçe Emniyet Müdürü Halil Konca, Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, Gediz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Demirdağ, Gediz Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Av.Mesut Yörük, Gediz Belediyesi Meclis Üyesi Sait Aydemir, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Pandemi nedeniyle iki senedir halı saha turnuvasının yapılmadığını belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Bu sene 18.si düzenlenen turnuvada hedeflenen birlik, beraberlik ve dostluğu sağladığımızı düşünüyorum. Turnuvaya katılım sağlayan tüm takımlara, düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şampiyon olan takımları yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Turnuvada Kılıç Timi Takımı birinci, Ulusoy Süt Takımı ikinci, Ayyıldız Takımı üçüncü oldu.

Turnuva sonunda düzenlenen madalya ve kupa töreninde protokol üyeleri tarafından sponsor firmalara teşekkür belgeleri, sporculara madalyaları ve kupaları takdim edildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gediz'de halı saha futbol turnuvası sona erdi - Son Dakika

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