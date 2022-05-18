Gediz Kaymakamı Hakan Alkan Balkan Şampiyonu Sıla Ata'yı misafir etti - Son Dakika
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Gediz Kaymakamı Hakan Alkan Balkan Şampiyonu Sıla Ata'yı misafir etti

18.05.2022 12:40
Gediz Kaymakamı Hakan Alkan Balkan Şampiyonu Sıla Ata'yı misafir etti

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Kaymakam Hakan Alkan, Romanya'da yapılan Romanya'da yapılan 14. Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası'nda birinci gelerek altın madalyayla dönen Mustafa Necip Alayeli Anadolu Lisesi öğrencisi milli atlet Sıla Ata'yı misafir etti.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Kaymakam Hakan Alkan, Romanya'da yapılan Romanya'da yapılan 14. Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası'nda birinci gelerek altın madalyayla dönen Mustafa Necip Alayeli Anadolu Lisesi öğrencisi milli atlet Sıla Ata'yı misafir etti.

Gençlik Haftası sebebiyle gerçekleşen ziyarette sporcuya Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Mustafa Necip Alayali Anadolu Lisesi Müdürü Zekeriya Uysal, Müdür Yardımcısı Erol Erkan eşlik ettiler.

Balkan şampiyonu sporcuyu misafir etmekten mutluluk duyduğunu belirten Kaymakam Hakan Alkan "Gediz'de spor altyapısını güçlendirmek ve sporcu yetiştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Gençlerimizin sporla ilgilenmeleri için kazanılan balkan şampiyonluğu çok önemli bir başarı. Ben inanıyorum ki sporcumuz çok daha büyük başarılar elde etmek için mücadelesini sürdürecek. Elde edilen başarıdan dolayı öğrenci sporcumuz Sıla Ata'yı tebrik ediyor, Bursa'da yapılacak U20 Pist Milli Takım seçme yarışmalarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Gediz Kaymakamı Hakan Alkan Balkan Şampiyonu Sıla Ata'yı misafir etti
Gediz Kaymakamı Hakan Alkan Balkan Şampiyonu Sıla Ata'yı misafir etti
Gediz Kaymakamı Hakan Alkan Balkan Şampiyonu Sıla Ata'yı misafir etti

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gediz Kaymakamı Hakan Alkan Balkan Şampiyonu Sıla Ata'yı misafir etti - Son Dakika


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