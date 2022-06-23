Gedson Fernandes 4+1 yıllık sözleşmeye imza attı - Son Dakika
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Gedson Fernandes 4+1 yıllık sözleşmeye imza attı

23.06.2022 20:40
Gedson Fernandes 4+1 yıllık sözleşmeye imza attı

Beşiktaş ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli oyuncu Gedson Fernandes, "Beşiktaş formasıyla kazanabileceğimiz her şeyi kazanmak istiyorum" dedi.

Beşiktaş ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli oyuncu Gedson Fernandes, "Beşiktaş formasıyla kazanabileceğimiz her şeyi kazanmak istiyorum" dedi.

Beşiktaş, Portekizli oyuncu Gedson Fernandes ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Beşiktaş Futbol A.Ş.'nin 3 Şubat 2022 tarihinde transfer sürecinin tamamlandığını KAP'a bildirdiği Gedson Fernandes ile Vodafone Park'ta bir araya geldi. Kazancı, siyah-beyazlı kulüple 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Gedson Fernandes'e Beşiktaş formasıyla başarılar diledi. Takımımıza yardımcı olmak ve taraftarlarımızı mutlu etmek istediğini ifade eden Fernandes, Beşiktaş'a transferiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Kendimi çok iyi hissediyorum. Uzun süredir buraya gelmek istiyordum ve sonunda buradayım. Buradaki her anımın keyfini çıkarmak istiyorum. Takımıma yardımcı olmak, taraftarlarımızı mutlu etmek için buradayım. Her zamanki gibi forma numarası olarak 83'ü tercih edeceğim, onu değiştiremem. Beşiktaş taraftarını göreceğim için çok heyecanlıyım. Umarım her zaman olduğu gibi bu sezon da taraftarlarımız takımımızı desteklemeye devam ederler. Beşiktaş formasıyla kazanabileceğimiz her şeyi kazanmak istiyorum. Türkçe öğrenmek istiyorum çünkü benim için çok önemli olduğunu düşünüyorum." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Gedson Fernandes, Vodafone Park, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gedson Fernandes 4+1 yıllık sözleşmeye imza attı - Son Dakika

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