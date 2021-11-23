Geleceğin raketi başarıdan başarıya koşuyor

Yunusemre Belediyespor'un 9 yaşındaki tenisçisi Suzanna Solmaz, katıldığı turnuvalarda başarıdan başarıya koşuyor. Suzanna'nın gelecekteki hedefi Türkiye Şampiyonu olup mili takım formasıyla başarılar kazanmak.

Yunusemre Belediyespor, teniste milli takıma aday bir sporcu yetiştiriyor. Bu sporcunun adı Suzanna Solmaz. Yeteneğiyle dikkat çeken Suzanna henüz 9 yaşında. 3 yaşından bu yana tenis oynuyor ve katıldığı özel turnuvalarda altın madalyaları topluyor. Haftanın 6 günü yoğun tempoda çalışan minik tenisçinin hedefi Türkiye Şampiyonu olarak milli takımda ülkemizi temsil etmek. Tenis oynamayı çok sevdiğini belirten Suzanna Solmaz, "Bu yıl Balıkesir ve Aydın'da yapılan 9 yaş turnuvasında birinci oldum. Üç sene sonra Türkiye şampiyonalarında resmen yarışabileceğim. 12 yaşıma kadar kendimi daha da geliştirip Türkiye Şampiyonu olmak istiyorum. Milli Takımda da dünyanın sayılı tenisçileri arasına girmeyi hayal ediyorum." dedi.

Babası aynı zamanda antrenörü

Erken yaştan bu yana tenis oynayan Suzanna, Yunusemre Belediyespor'un tenis antrenörü Beytullah Solmaz'ın kızı. Baba Beytullah Solmaz, Suzanna'nın disiplinli çalışmayı sürdürdüğü takdirde gelecekte yıldız bir tenisçi olabileceğine inandığını söyledi. Suzanna'nın çalışma performansından memnun olduğunu ifade eden Solmaz, "Suzanna çok yetenekli, çalışkan ve geleceği parlak bir tenisçi. İlk günden bu yana 6 yılda ciddi bir gelişim kat etti. Zaten ne kadar çok ilerlediğini özel turnuvalardaki şampiyonluklarıyla ispatladı. Şu anda iyi gidiyor ve daha büyük başarıları elde edebilecek potansiyele sahip. Önünde uzun bir yol var. Çalışmaya devam ederse birçok başarı hayalini gerçekleştirebilir. Şampiyonluklar inanıp çalışmakla kazanılır" diye konuştu. - MANİSA