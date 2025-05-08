Geleceğin starı deniyordu! Fenerbahçeli isim 15 aydır top oynamıyor - Son Dakika
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Spor

Geleceğin starı deniyordu! Fenerbahçeli isim 15 aydır top oynamıyor

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Geleceğin yıldızı olarak gösterilen ve Fenerbahçe'ye transfer olan Burak Kapacak, son 15 aydır forma şansı bulamadı. Geçtiğimiz sezon Sivasspor'a kiralık gönderilen 25 yaşındaki oyuncu son olarak 2 Şubat 2024 tarihinde forma giymişti.

08.05.2025 19:01
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Bursaspor'da oynadığı dönemde gösterdiği performansla Süper Lig devlerinin gözdesi olan ve 1 milyon 350 bin euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Burak Kapacak, kariyerinin en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşıyor. Geleceğin starı olarak lanse edilen Burak Kapacak, 15 aydır sahaya çıkamadı.

SON MAÇI 2 ŞUBAT 2024'TE

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Sivasspor'a kiralanan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Kırmızı-beyazlılarda 20 maça çıkarken 3 asistlik performans sergiledi. Son olarak 2 Şubat 2024 tarihinde Ankaragücü karşısında forma bulan oyuncu, sakatlığının ardından sezonu kapatmıştı. Sakatlığını atlattıktan sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Burak Kapacak, Sarı-lacivertlilerde bu sezon forma şansını bulamadı.

Geleceğin starı deniyordu! Fenerbahçeli isim 15 aydır top oynamıyor

28 GOLE KATKI

Tam 15 aydır hiçbir maça çıkamayan Kapacak'ın Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Kariyerinde toplam 128 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 8 gol ve 20 asistlik performans sergiledi.

Geleceğin starı deniyordu! Fenerbahçeli isim 15 aydır top oynamıyor

Burak Kapacak, Fenerbahçe, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Geleceğin starı deniyordu! Fenerbahçeli isim 15 aydır top oynamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ramazan Firat:
    BEN FB LİYİM GELECEĞİNİ DÜŞÜNEN GENÇLER BU TAKIMA GELMEMELİ 60 5 Yanıtla
    Byaydin Yeniden:
    Takımda kaç kişiyi böyle HİÇ ettiler Ferdimiz vardı enson.. Ardayı da böyle hiç ettiler.. takımı dağıtan ACUN Beyni Çalışmayan Ali.. Aziz Yıldırım dan sonra bu takıma yönetici , sahiplenen gelmedi.. 7 1
  • F Kingsman:
    Bir gencin geleceği yine fenerle birlikte söndü gitti.. ömür törpüsü bu takım ama sadece kendi tarafı için :) 34 3 Yanıtla
  • Turgut Yıldız:
    büyük takımlarda Türk futbolcusunun şansı az. sebebi taraftar sadece şampiyon olmayı başarı olarak görüyor gerisi 2. olmuşsun yada 15. fark yok. sahada 11 futbolcu varsa 6 tanesi Türk olma zorunluluğu olmalı. 24 1 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    la adamı mola tesislerinde unutmuşlar ah ali ah 15 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Eğer yeteneği varsa zaten parlardı, boş yapmayın. 4 0 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden:
    Bende FB liyim...Takımda kaç kişiyi böyle HİÇ ettiler Ferdimiz vardı en son.. Ardayı da böyle hiç ettiler.. takımı dağıtan ACUN Beyni Çalışmayan ALİ .. Aziz Yıldırım dan sonra bu takıma yönetici , sahiblenen gelmedi.. 0 3 Yanıtla
  • mossi :
    fenerbahçede istifçi hastalığı alıp alıp kenara koyuor.atmıorda satmıorda 3 0 Yanıtla
  • delphinemaple:
    This conversation is captivating, but the unspoken desires hanging in the air are even more thrilling. Can we explore them with trust and vulnerability? f1nd me on delphinemaple_mooo_com change _ to dot 0 1 Yanıtla
  • patsyrolon:
    Trace your fingers along my spine, writing a story only our bodies can understand. f1nd me on patsyrolon_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
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