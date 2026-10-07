Gelecek Siirt, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Malatya Yeşilyurt\'a 3-1 yenilip elendi

Gelecek Siirt, Ziraat Türkiye Kupası'nda Malatya Yeşilyurt'a 3-1 yenilip elendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya Yeşilyurt Spor, Ziraat Türkiye Kupa 2. tur eleme maçında Gelecek Siirt Futbol Spor Kulübü'nü 3-1 yenerek bir üst tura adını yazdırdı. Maçta goller Muhammed Enes Yılmaz, Güray Fırat, Ahmet Taş ve Oğuz Kağan Çelik'ten geldi.
TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupa 2. tur eleme maçında Gelecek Siirt Futbol Spor Kulübü'nü 3-1 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Abdülkadir Aslan, Kadir Kara, Sabır Sultanoğlu
Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü: Hacı Ramazan Özkanlı (Admir Carlos Balat dk. 65), Furkan Çolak, Kadir Can Gündoğdu (Ensar Duman dk. 78), Enes Nalbantoğlu (Mustafa Umt Zaif dk. 90), Muhammed Enes Yılmaz, Mustafa Alşimşek, Yiğit Ulaş, Mert Göze, Aykut Sarıdoğan (Zeki Görkem Koca dk. 90), Berkay Kumlu, Ümitcan Ekşi (Eyüp Değirmenci dk. 78)
Siirt Futbol Spor Kulübü: Ahmet Taş, Yasin Elmas, Muhammed Ali Kurt, Yahya Bengi (İbrahim Halil Eres dk. 52), Ömer Akar, Baran Alakuş, Arif Bostancı, İbrahim Halil Öner (Ömer İrge dk. 88), Taha Yasir Poyaz (Oğuz Kağan Çelik dk. 88), Hasan Yusuf Çetiner (Yunus Derman Sarcan dk.70), Güray Fırat
Goller: Muhammed Enes Yılmaz (dk. 34), Güray Fırat (dk. 52 k.k.), Ahmet Taş (dk. 90 k.k.) (Malatya Yeşilyurt Spor), Oğuz Kağan Çelik (dk. 89) (Siirt Futbol Spor Kulübü)
Sarı kartlar: Ömer Akar, Güney Fırat, Yasin Elmas (Siirt FK), Enes Nalbantoğlu (Malatya Yeşilyurt Spor)
Sizin düşünceleriniz neler ?