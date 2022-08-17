Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası yarın başlıyor - Son Dakika
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Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası yarın başlıyor

17.08.2022 10:58
Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası yarın başlıyor

Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası yarın Ağrı'da başlıyor.

Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası yarın Ağrı'da başlıyor.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 18-21 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Organizasyona 30'u kadın 120 sporcu katılacak.

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Kaynak: AA

Ağrı Dağı, Tenis, Ağrı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası yarın başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası yarın başlıyor - Son Dakika
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