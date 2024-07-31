Geleneksel Alparslan Türkeş Muaythai Turnuvası 5. kez düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Geleneksel Alparslan Türkeş Muaythai Turnuvası 5. kez düzenlendi

Geleneksel Alparslan Türkeş Muaythai Turnuvası 5. kez düzenlendi

Kayseri'de gerçekleştirilen Alparslan Türkeş Muaythai Turnuvası'nda 4 ilin katılımıyla üç gün süren maçlar yapıldı. Şampiyonada derece giren sporculara madalya ve kupa verildi.

31.07.2024 12:09  Güncelleme: 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geleneksel Alparslan Türkeş Muaythai Turnuvası bu yıl 5. kez gerçekleştirildi. Kayseri'de 4 ilin katılımı ile yapılan turnuvada iki ring halinde üç gün süren maçlar büyük heyecana sahne oldu.

İlki Merhum AlparslanTürkeş'in aile köklerinin bulunduğu Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yapılan ve ardından geleneksel hale getirilen Alparslan Türkeş Muaythai Şampiyonası'nın beşincisi büyük bir katılım ile yapıldı. Üç gün süren mücadelelere Kayseri'nin yanı sıra Gaziantep, Kırşehir ve Nevşehir illerinden sporcular katıldı. İki ring ile yapılan şampiyonada alt genç, üst genç ve büyükler elite kategorilerinde teknik formasyonu yüksek müsabakalar yaşandı. Muaytahi Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, hem katılımın hem de maçlardaki formasyonun yüksek olmasının Kayseri'de muaythai sporunun gelişmesini gözler önüne serdiğini söyledi. Ulu, "Yıl içerisinde yaptığımız şampiyonlarla bir yıl sonranın ulusal ve uluslararası maçlarına da hazırlıklarımızı yapmış oluyoruz. Sporcu sayısının artmasından dolayı yaptığımız faaliyetlere katılım yükseliyor. Bunun da altından kalkmak için bundan sonraki maçların faaliyet gün sayısını artırdığımız gibi önceden tek ringle yaptığımız maçlarımızı şimdi iki ringde yapıyoruz. Özellikle açılışta yanımızda olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüze, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı ve değerli yönetimine, Ülkü Ocakları İl yönetimine, Belediye meclis üyelerine, federasyon as başkanımıza ve kıymetli misafirlerimiz başta olmak üzere, Gaziantep, Kırşehir, Nevşehir'den misafir olarak gelen kafilelerimize ve hakemlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Şampiyonada derece giren sporculara madalya ve kupa verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Alparslan Türkeş, Kayseri, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Geleneksel Alparslan Türkeş Muaythai Turnuvası 5. kez düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:28 İran’da büyük güvenlik açığı İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
10:37 Kapalıçarşı’da 500 kuyumcuya Maliye’den vergi baskını Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
10:24 Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 13:50:06. #1.13#
SON DAKİKA: Geleneksel Alparslan Türkeş Muaythai Turnuvası 5. kez düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement