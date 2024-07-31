Geleneksel Alparslan Türkeş Muaythai Turnuvası 5. kez düzenlendi

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Geleneksel Alparslan Türkeş Muaythai Turnuvası bu yıl 5. kez gerçekleştirildi. Kayseri'de 4 ilin katılımı ile yapılan turnuvada iki ring halinde üç gün süren maçlar büyük heyecana sahne oldu.

İlki Merhum AlparslanTürkeş'in aile köklerinin bulunduğu Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yapılan ve ardından geleneksel hale getirilen Alparslan Türkeş Muaythai Şampiyonası'nın beşincisi büyük bir katılım ile yapıldı. Üç gün süren mücadelelere Kayseri'nin yanı sıra Gaziantep, Kırşehir ve Nevşehir illerinden sporcular katıldı. İki ring ile yapılan şampiyonada alt genç, üst genç ve büyükler elite kategorilerinde teknik formasyonu yüksek müsabakalar yaşandı. Muaytahi Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, hem katılımın hem de maçlardaki formasyonun yüksek olmasının Kayseri'de muaythai sporunun gelişmesini gözler önüne serdiğini söyledi. Ulu, "Yıl içerisinde yaptığımız şampiyonlarla bir yıl sonranın ulusal ve uluslararası maçlarına da hazırlıklarımızı yapmış oluyoruz. Sporcu sayısının artmasından dolayı yaptığımız faaliyetlere katılım yükseliyor. Bunun da altından kalkmak için bundan sonraki maçların faaliyet gün sayısını artırdığımız gibi önceden tek ringle yaptığımız maçlarımızı şimdi iki ringde yapıyoruz. Özellikle açılışta yanımızda olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüze, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı ve değerli yönetimine, Ülkü Ocakları İl yönetimine, Belediye meclis üyelerine, federasyon as başkanımıza ve kıymetli misafirlerimiz başta olmak üzere, Gaziantep, Kırşehir, Nevşehir'den misafir olarak gelen kafilelerimize ve hakemlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Şampiyonada derece giren sporculara madalya ve kupa verildi. - KAYSERİ