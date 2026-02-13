Geleneksel Okçuluk Gençlik Etkinliği Tamamlandı - Son Dakika
Spor

Geleneksel Okçuluk Gençlik Etkinliği Tamamlandı

Geleneksel Okçuluk Gençlik Etkinliği Tamamlandı
13.02.2026 15:28
Okçular Vakfı'nda düzenlenen etkinlikte, 130 genç geleneksel okçuluk ve çevre bilinci deneyimledi.

Geleneksel Okçuluk Çeşitleri Tanıtımı Gençlik Etkinliği'nin kapanış programı, Okçular Vakfı'nda gerçekleştirildi.

Okçular Vakfı'nda düzenlenen programa Ata Sporları Federasyonu Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Ata Sporları Federasyonu koordinatörlüğünde yürütülen Geleneksel Sporların Yaygınlaştırılması Politikasına Genç ve Çevreci Dokunuşlar (TSPOLITICS) Projesi, Okçular Vakfı'nda üçüncü faaliyetini gerçekleştirdi.

Antalya'daki çalışmaların beraberinde proje, Geleneksel Okçuluk Çeşitleri Tanıtımı Gençlik Etkinliği ile 130 gencin katılımıyla devam etti. Organizasyona katılan gençler, ata sporlarını ve çevreci dönüşümü yerinde deneyimledi.

Sabah saatlerinde başlayan etkinlik kapsamında Yaşar Dedeman Anadolu İmam Hatip Spor Lisesi ve Ata Sporları Federasyonu kurucu derneklerinden olan Öncü Spor Kulübünden katılan 130 genç, teknik eğitimin yanı sıra kapsamlı bir kültürel yolculuğa çıktı.

Bu yolculukta gençler, geleneksel Türk okçuluğu ve İslam tarihi arasındaki bağları öğrenmenin yanı sıra zanaat atölyeleri, okçuluk çeşitleri ve uygulamaları ile müze turu etkinliklerinde bulundu.

Ata Sporları Federasyonu Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, programda yaptığı konuşmada, "Geleneksel sporlarımızı sadece kültürel bir miras değil, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelenin ve gençlik katılımının dinamik bir parçası olarak kurguluyoruz. Öncelikli hedefimiz ata sporlarımızı nesilden nesile aktarırken bu süreci tarım, hayvancılık ve çevre bilinciyle harmanlayarak gençlerimiz için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmektir. Günümüzde gençlerin tesis ve malzeme erişiminde yaşadıkları güçlükleri asgariye indirmeyi hedefliyoruz. Vizyonumuz Avrupa gençlik kalite standartlarında engelli bireyler için tam erişilebilir ve istihdam kapıları aralayan modern bir geleneksel spor ekosistemi inşa etmektir. Projemize destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kapanış programında katılımcılara özel belgeler ve uluslararası geçerliliği olan YOUTHPASS sertifikaları takdim edildi.

Ata Sporları Federasyonu, projenin tüm safhalarından elde edilen verileri, Ankara'da düzenlenecek "Politika Analizi ve Değerlendirme Zirvesi" ile devletin karar verici mekanizmalarına raporlayarak projenin nihai etkisini artırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Spor

Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt’u Fenerbahçe kaptı
Son karar verildi Real Madrid’de Arda Güler’e yeni rol
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti
Kenti hortum vurdu Besici ve üreticilerin kaybı büyük
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
426 bin liralık gizem Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
