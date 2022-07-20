TGTOF'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir Atatürk Stadı'nda 22-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda, kız ve erkekler kategorisinde 8-13 yaş aralığında 600 minik sporcu yarışacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Geleneksel okçulukta Çakabey Kupası Minikler Açık Hava Puta Koşusu, İzmir'de yapılacak - Son Dakika

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