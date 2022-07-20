Geleneksel okçulukta Çakabey Kupası Minikler Açık Hava Puta Koşusu, İzmir'de yapılacak

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından Çakabey Kupası Minikler Açık Hava Puta Koşusu, İzmir'de gerçekleştirilecek.
TGTOF'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir Atatürk Stadı'nda 22-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda, kız ve erkekler kategorisinde 8-13 yaş aralığında 600 minik sporcu yarışacak.
Yarışlara ülke genelinden geleneksel okçuluk kulüpleri ve ferdi sporcular katılırken, 8-9 yaş minikler 25 metre, 10-11 yaş minikler 30 metre, 12-13 yaş minikler 35 metreye oklarını atarak sıralama ve eleme atışlarını tamamlayacak.
Puta koşusu final atışları sonrası madalya töreni düzenlenecek.
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