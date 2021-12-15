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Geleneksel Türk Okçuluğuna gençlerden yoğun ilgi - Son Dakika

Geleneksel Türk Okçuluğuna gençlerden yoğun ilgi

15.12.2021 11:52
Geleneksel Türk Okçuluğuna gençlerden yoğun ilgi

Erzincan'da geleneksel Türk sporlarını yaşatmak ve tarih bilincini artırmak amaçlı "Geleneksel Türk Okçuluğu" eğitimleri devam ediyor.

Erzincan'da geleneksel Türk sporlarını yaşatmak ve tarih bilincini artırmak amaçlı "Geleneksel Türk Okçuluğu" eğitimleri devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde gençlik merkezlerinde gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluğu eğitimi Erzincan'da tüm hızıyla devam ediyor. Erzincan Gençlik Merkezi Gençlik Merkezi'nde verilen eğitimlere gençler yoğun ilgi gösteriyor. Tarihi çok eskilere dayanan okçuluk, Türkler için hem milli hem de manevi değerler açısından büyük bir öneme sahip. Erzincan Gençlik Merkezi sayesinde bu bilinçle, 8 ile 29 yaş arası gençler atalarının izinde, şanlı tarihiyle, kültürüyle, ok ve yayla tanışarak ok atıcılığı eğitimlerine ücretsiz olarak katılıyorlar. Geleneksel Türk Okçuluğu eğitiminde pandemi kurallarına uygun olarak çalışmalar gruplar halinde devam ediyor.

Geleneksel Türk Okçuluğu sadece yayın çilesini çekip oku hedefi vurmaktan ibaret olmadığını belirten okçuluk antrenörleri "Geleneksel Türk okçuluğu atalarımızdan bize kalan bir mirastır, kültürdür. Emanet olarak üstatlarımızdan aldığımız bu mirası gelecek nesillere aktarmayı kendimize görev edindik. Gelenekse Türk Okçuluğu kültürel bir yaşam tarzıdır, sağlıklı bir kalp, dik duruştur. Okçuluk merakının çocuklarda ön plana çıkmasından büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Eğitime katılan gençler Erzincan Gençlik Merkezi'nin yapmış olduğu hizmetten dolayı memnun kaldıklarını ifade ederek, "Erzincan Gençlik Merkezi'nde Geleneksel Türk Okçuluğu kursuna katılıyorum. Öncelikle gençlik merkezine böyle bir imkan sağladıkları için teşekkür ediyorum. Çünkü burada hem geçmişimizi öğreniyoruz hem de atalarımızın bize bıraktığı mirası yaşatmaya çalışıyoruz. Umarım gelecek nesillere bu mirası en doğru şekilde aktarabiliriz" ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN

Geleneksel Türk Okçuluğuna gençlerden yoğun ilgi
Geleneksel Türk Okçuluğuna gençlerden yoğun ilgi
Geleneksel Türk Okçuluğuna gençlerden yoğun ilgi

Erzincan, gençlik, Okçuluk, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Geleneksel Türk Okçuluğuna gençlerden yoğun ilgi - Son Dakika Spor


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