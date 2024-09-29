Gelibolu Maratonu Başladı - Son Dakika
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Gelibolu Maratonu Başladı

Gelibolu Maratonu Başladı

Çanakkale'de düzenlenen Gelibolu Maratonu'na 29 ülkeden 3100 sporcu katıldı.

29.09.2024 11:29
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ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Alan'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Gelibolu Maratonu'nun startı verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı organizasyonunda bu yıl 9'uncusu düzenlenen Gelibolu Maratonu, Namazgah Tabyası önünden başladı. 10K, 21K, 40K, 1915 metrelik halk koşusuna yaklaşık 29 farklı ülkeden 3 bin 100 kişi katıldı. Maratona, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, daire müdürleri ve sporcular katıldı. Maraton başladığı nokta olan Namazgah Tabyası önünde sona erecek.

"HERKESİ ÇANAKKALE'YE BEKLİYORUZ"

Gelibolu Maratonu'nu harika bir atmosferde gerçekleştirdiklerini söyleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "29 farklı ülkeden 3 bin 100 sporcu katılıyor. Çanakkale, Türkiye'nin ve dünyanın buluşma noktası haline gelmiştir. Biz de bunları destekliyoruz. ve bu barış, huzur yurdu topraklarda bütün insanların barış ve huzur içerisinde spor yapmalarını arzu ediyoruz. ve her geçen gün artan bir ziyaretçi yoğunluğu var. Çok mutluyuz. Buradan herkesi Çanakkale'de hem yürümeye hem koşmaya davet ediyoruz. Gerçekten harika bir parkur var, harika bir coğrafya var, harika bir ortam var. Herkesi Çanakkale'ye davet ediyoruz ve bekliyoruz. Burası cesaretin toprakları, kahramanlığın, fedakarlığın toprakları. Burası Cumhuriyetin kurulduğu yer. O yüzden Türk milleti Çanakkale'de buluşacak. Hatta dünyanın çok yerlerinden insanlar gelip böyle huzur ortamında, barış ortamında burada güzel zamanlar geçirecekler" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Çanakkale, Gelibolu, Kültür, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gelibolu Maratonu Başladı - Son Dakika

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