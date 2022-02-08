Gelibolulu kızlar Türkiye birincisi oldu

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan "Türkiye Bisiklet Şampiyonası 1. Etap Sezon Açılışı Hasan Terzi Puanlı Yol ve Kriteryum Yarışları"nda Geliboluspor Bisiklet Takımı, Türkiye şampiyonu oldu.

Alanya'da gerçekleştirilen yarışlara 600 sporcu katıldı.

Yarışlarda Geliboluspor Kulübü 15 yaş grubu kızları, Yıldız B Kız, Genç Bayan ve Yıldız Bayanlarda olmak üzere 3 kategoride mücadele verdi.

Yıldız Kız B grubunda yarışan Tuğçe Savran, Yade Dündar ve Yağmur Ecrin Çolakoğlu'ndan oluşan takım yarışlarda Türkiye birinciliğini elde etti.

Yarışma sonunda, Gelibolu takımından genç kadınlarda ferdi olarak yarışan Halime Savran, milli takım kampına çağrıldı.