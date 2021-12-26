Gelibolulu okçular Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde faaliyet gösteren bir spor kulübünün okçuları, Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde ikinci olma başarısını gösterdi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen 2021 Salon Türkiye Şampiyonası, ülke genelinde 97 kulüpten 528 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Turnuvaya Beren Taşçı, Osman Çakar ve Noyan Çerçi'den oluşan Makaralı Yay Genç Erkekler Takımı ile katılan Gelibolu Altınok Spor Kulübü, ilçeye ikincilik derecesi kazandırdı.

Okçuluk milli takımı antrenörlerinden Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Özdemir, yaptığı açıklamada, "Genç antrenörümüz Aytaç Akdağ'ın başında olduğu ilçe takımımızın aldığı bu başarı bizleri sevindirdi. Sporcularımız iyi bir hazırlık dönemi geçirmişti. Bunu da aldıkları bu Türkiye ikinciliği ile gösterdiler." ifadesini kullandı.