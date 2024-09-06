Gemlik Belediyesi Spor Kulüplerine Yardım Sağlıyor - Son Dakika
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Spor

Gemlik Belediyesi Spor Kulüplerine Yardım Sağlıyor

Gemlik Belediyesi Spor Kulüplerine Yardım Sağlıyor

Gemlik Belediyesi, ilçemizde faaliyet gösteren spor kulüplerine yardım ve kaynak sağlamaya devam ediyor. Bu yıl da amatör spor kulüplerinin futbol branşında lisans işlemlerini tamamlaması için nakdi yardım sağlandı.

06.09.2024 14:17  Güncelleme: 14:18
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Gemlik Belediyesi, ilçemizde faaliyet gösteren spor kulüplerine yardım ve kaynak sağlamaya devam ediyor.

Gemlik Belediyesi tarafından her yıl, amatör spor kulüplerinin futbol branşında lisans işlemlerini tamamlaması için sağlanan nakdi yardım, bu yıl da kulüplere ulaştırıldı. Kulüpler arasında koordinasyon ve destek sağlayan Gemlik Amatör Spor Kulüpleri Birliği aracılığıyla gerçekleşen ödeme, kulüplerin hesaplarına yatırıldı. Bu destek ile kulüpler, futbolcu yetiştirmek üzere Türkiye Futbol Federasyonu'na katkı paylarını zamanında ve eksiksiz şekilde yatırabilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, sportif faaliyetlerin her zaman önemsendiğini ve Gemlik'in bu konuda Bursa'nın örnek ilçelerinden biri olduğunu söyledi. Başkan Deviren şöyle konuştu: "Kentimizde Gemlikspor başta olmak üzere başarılı futbolcular yetiştirmek için canla başla çalışan önemli spor kulüplerimiz var. Buralardan çıkan gençler, daha büyük kulüplerde yer alarak bizleri gururlandırıyorlar. Amatör Spor Kulüpleri Birliğimiz aracılığıyla her sezon olduğu gibi linsans konusunda gerekli desteği kulüplerimize sağladık. Gemlik Belediyesi olarak spora ve sporcuyu her zaman önemsediğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum. Tüm futbolcularımıza yeni sezonda başarılar diliyorum." - BURSA

Kaynak: İHA

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