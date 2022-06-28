Gemlikli çocuklar yüzme öğreniyor

Gemlik Belediye spor Kulübü bünyesinde Yaz Yüzme Spor Okulu kuruldu. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ilk kez kayıt olan 480 sporcuya formalarını hediye etti.

Bünyesinde futbol, judo, güreş, kort tenisi, masa tenisi, satranç, jimnastik, atletizm gibi branşları barındıran ve toplamda yaklaşık 1500 sporcuya hizmet veren Gemlik Belediyespor Kulübü, Yaz Yüzme Spor Okulu'na sporcu kaydı almaya başladı. Kursa 2000 bin öğrenci kayıt etmeyi hedefleyen kulüpte ilk kayıtlarını tamamlayan 480 sporcuya formaları hediye edildi.

Forma dağıtım, Gemlik Belediye Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleşti. Programa Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile Gemlik Belediyespor Kulübü Başkanı Durmuş Uslu, kulüp yöneticileri, çok sayıda sporcu ve aileleri katıldı.

"Yaz okullarımız devam edecek"

Programda konuşan Gemlik Belediyespor Kulübü Başkanı Durmuş Uslu, uzun süredir yapılmayan Yaz Yüzme Spor Okulu'nu başlattıklarını söyleyerek "Çocuklarımızın yazın boş zamanlarını değerlendirmelerihem de spor hayatına başlamaları için yaz okullarımızı devam ettireceğiz. Gemlik Belediye Başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bütün katıldığımız yarışmalarda dereceler alıyor, milli takıma sporcu yetiştiriyoruz. İnşallah yüzme kursumuzda da takımımıza alacağımız pek çok çocuğumuz başarılı olacaktır" diye konuştu.

"Çocuklarımızı sporla, sanatla, kültürle buluşturuyoruz"

"Çocuklarımız, en kıymetli varlıklarımızdır" diyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise "Onlar Allah'ın bize verdiği en güzel şeyler. En az sizler kadar çocuklarınızı seviyorum. Yarın ülkemizi yönetenler, doktorlar, mühendisler çocuklarımızın arasından çıkacak. Bu kentte yaşayan 6 ile 18 yaş arasında yaklaşık 20 bin çocuğumuz var. Bütün çocuklarımızın sanatla, sporla, kültürle bir araya gelmesi için, onların bireysel gelişimlerine katkı sağlamak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Gemlik Belediye Spor Kulübü başkanımız Durmuş Uslu, yöneticilerimiz, meclis üyelerimiz ve çalışanlarımızı kutluyorum" dedi.

"Gemlik deniz kenti. Müjdesini vereyim, Karsak Deresi kirli görüntüsünden kurtulacak. Orhangazi'den gelen su arıtılacak" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Sertaslan,çocukların denizle bütünleşeceklerini, su sporlarıyla ilgili her şeyi denizde yapmalarını istediklerini vurguladı.

Konuşmasından sonra çocuklara formalarını giydiren Başkan Sertaslan, kayıt olan tüm sporcularla hatıra fotoğrafı çekildi. - BURSA