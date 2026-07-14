Genç Badmintoncu Cemre Nur, Hem Sporcu Hem Antrenör - Son Dakika
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Genç Badmintoncu Cemre Nur, Hem Sporcu Hem Antrenör

Genç Badmintoncu Cemre Nur, Hem Sporcu Hem Antrenör
14.07.2026 11:13
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Cemre Nur Davulcu, milli badmintoncu olarak genç sporcular yetiştiriyor, Bolu'da da ders veriyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki milli badmintoncu Cemre Nur Davulcu, hem sporcu hem antrenör olarak başarılı gençlerin yetişmesi için mesai yapıyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi milli sporcu, çocuk yaşlarda ilgi duyduğu sporun birçok dalıyla ilgilenme imkanı buldu.

Milli antrenör Mustafa Danacı'nın antrenmana çağırmasıyla badmintona yeteneği keşfedilen Cemre Nur, Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) ve kulüpler şampiyonalarında çeşitli dereceler elde edip topladığı puanlarla milli takıma girmeye hak kazandı.

Ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını Devrek'te sürdüren milli badmintoncu, bir yandan da antrenmandan kalan zamanlarında antrenör Danacı'nın en büyük destekçisi olarak iki yıldır minik sporcuları badmintona kazandırmaya çalışıyor.

Eğitimi için gittiği Bolu'da da dersten kalan zamanlarında çocuklara tenis öğreten Cemre Nur, aynı zamanda binicilik eğitimi veren antrenörlerine destek olarak gençlere biniciliği sevdiriyor.

"Severek yapıldıktan sonra işin bütün zorlukları ortadan kalkıyor"

Geçen yıl Etnospor Kültür Festivali'nde de görev alan Cemre Nur, AA muhabirine, çocuk yaşlarda ilgi duymaya başladığı sporun birçok branşıyla ilgilendiğini söyledi.

Badmintonu çok sevdiğini ve kendini bu alanda geliştirmeye gayret gösterdiğini dile getiren milli sporcu, sporu bilimsel alanda da ilerletebilmek için üniversiteyi kazandığını kaydetti.

Cemre Nur, antrenörlük bölümünde eğitim aldığından bahsederek, bir yandan da milli badmintoncu olarak ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalara ara vermeden devam ettiğini anlattı.

Hem sporcu hem de antrenör olarak çalışmanın zorluğuna dikkati çeken milli badmintoncu, severek yapıldıktan sonra bir işin bütün zorluklarının ortadan kalktığını ifade etti.

Cemre Nur, badmintonda yeni hedefler için kendini geliştirmeye devam ettiğini belirterek, aynı zamanda okulunda tenis ve binicilik antrenörlüğü eğitimleri de aldığını aktardı.

Belli aralıklarla öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak için Zonguldak'a ve Bolu'ya gidip geldiğine değinen Cemre Nur, "Zonguldak'ta ve Bolu'da farklı branşlarda sporcularım var. Onları ihmal etmemek için iki şehir arasında mekik dokuyorum. Bu işi severek yapıyorum. Her ne kadar zorlu bir süreç olsa da elimden geleni yapıyorum, başarılı sporcular yetişmesi için çabalıyorum." dedi.

Kaynak: AA

Cemre, Yaşam, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Genç Badmintoncu Cemre Nur, Hem Sporcu Hem Antrenör - Son Dakika

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