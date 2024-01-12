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Genç başpehlivan Serdar Yıldırım, Kırkpınar'da altın kemer hedefliyor - Son Dakika
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Genç başpehlivan Serdar Yıldırım, Kırkpınar'da altın kemer hedefliyor

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi olan 22 yaşındaki Serdar Yıldırım, 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemer kazanma hedefiyle mücadele edecek. Türkiye'nin en genç başpehlivanı unvanını elde eden Yıldırım, Kırkpınar'da kemer almayı hedeflediğini belirtti. Antrenörü Mustafa Çelik ise Yıldırım'ın kazanılmış bir değer olduğunu ve büyük hedeflerinin olduğunu ifade etti.

Genç başpehlivan Serdar Yıldırım, Kırkpınar\'da altın kemer hedefliyor
12.01.2024 - 11:19,  Güncelleme: 11:22
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Genç başpehlivan Serdar Yıldırım, 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemer hedefiyle er meydanına çıkacak.

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Yıldırım, 5-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek tarihi güreşlerin baş boyun kategorisinde direkt güreşecek 24 başpehlivandan biri oldu.

Akyazı Belediyesi sporcusu olan Yıldırım, 2 yıl önce " Türkiye'nin en genç başpehlivan" ünvanını elde ettiği Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl altın kemeri kazanmak hedefiyle yoğun tempoda çalışıyor.

Serdar Yıldırım: "Hedefim Kırkpınar'da kemer almak"

Serdar Yıldırım, AA muhabirine, güreşe çocuk yaşlarda kuzeninin teşvik etmesiyle başladığını, 17 yıldır bu sporun içinde olduğunu söyledi.

Yıldırım, 2022 yılında düzenlenen 661'nci Geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde "Türkiye'nin en genç başpehlivan" ünvanını elde ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de birkaç kişi 20 yaşında başpehlivan olmuş. Gurur duyuyorum kendimle çünkü küçük kardeşlerimiz beni örnek alarak bu işi yapıyor. Çok şükür bu yaşta Kırkpınar başpehlivanlığı nasip oldu. Kolay kolay kimseye nasip olmaz, büyük bir başarı. Türkiye genelinde 80 başpehlivan var, bunların geneli 25 yaş sonrası başpehlivan oluyor."

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yanı sıra Elmalı, Kurtdereli, Kumluca güreşlerinde de derecelerinin olduğunu aktaran Yıldırım, "2024'teki hedefim Kırkpınar'da kemer almak. Her yağlı güreşçinin hayalidir; ilk önce başpehlivan olmak, daha sonra Kırkpınar'da kemer almak. Çok şükür 2022 yılında başpehlivan olmak nasip oldu. İnşallah 2024 yılında da hedefimiz kemer almak. İnşallah nasip olur, Sakarya'yı güzel bir şekilde temsil ederim." ifadelerini kullandı.

Antrenör Mustafa Çelik: "Serdar Yıldırım yetişmiş bir değerdir"

Antrenör Mustafa Çelik ise Serdar Yıldırım ile 5 yaşından beri çalıştıklarını kaydetti.

Yıldırım'ın kazanılmış bir değer olduğuna değinen Çelik, "Serdar Yıldırım yetişmiş bir değerdir. Kırkpınar'da 9 kürsüsü var." dedi.

Çelik, bu sene hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayarak, çalışmalarını buna yönelik yoğun tempoda sürdürdüklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
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