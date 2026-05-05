Genç Boksör Hiranur Yıldız\'ın Başarı Hedefleri

05.05.2026 21:16
13 yaşındaki Hiranur Yıldız, ablasından etkilenerek boksla tanışıp Türkiye şampiyonu oldu.

Siirt'te boksör ablasından etkilenerek başladığı sporda Türkiye şampiyonu olan 13 yaşındaki Hiranur Yıldız, yeni başarılar için hazırlıklarını sürdürüyor.

Fevzi Çakmak Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hiranur, iki yıl önce özel bir spor kulübünde boksa giden ablası Özlem Yıldız'ın antrenmanlarını izlemeye gitti.

2023-2024 eğitim öğretim yılını takdir belgesi alarak başarıyla tamamlayan Hiranur Yıldız, ödül olarak ablası tarafından Batman'da oynanan iller arası boks müsabakasına izleyici olarak götürüldü.

Ablasından etkilenen Hiranur, bu branşta spor yapmaya karar verdi. Aynı yıl ablasının gittiği spor kulübende boksa başlayan Hiranur Yıldız, geçen yıl 14-21 Temmuz'da Tokat'ta düzenlenen Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Çalışmalarını aralıksız sürdüren genç boksör, haziran ayında düzenlenmesi beklenen Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda birinci olmayı hedefliyor.

Hiranur Yıldız, üst miniklerde şampiyon olması durumunda Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.

Hiranur, AA muhabirine, ablasından etkilenerek boksa başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Siirt'te bir ilki başardım. Siirt'e Alt Minikler Türkiye Şampiyonası'ndan birincilikle geldim ve Siirt'e ilk defa kadınlarda madalya getirdim. Ablam, bana 'Eğer sen de bir gün boksa başlarsan benim gibi birinci olacağına söz ver.' demişti. Ben de sözümü tuttum. Önümüzde Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonası var. Hedefim hem üst miniklerde birinci olmak hem de Avrupa şampiyonasına katılıp ülkemi temsil etmek. Avrupa şampiyonluğunu birincilikle bitirirsem hayallerime ulaşmış olurum."

"Erkek sporcularla çalıştı"

Genç boksörün antrenörü Vedat Kayıkçı da sporcusun gelecek adına umut vadettiğini belirtti.

Hiranur'un Avrupa şampiyonluğu hedefiyle hazırlandığını dile getiren Kayıkçı, "Hiranur 32,5 kilogramda geçen yıl Türkiye şampiyonu oldu. Bu başarıyı sürdürmek istiyoruz. Önümüzdeki aylarda Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası var. Hiranur oraya da katılıp şampiyon olursa Avrupa'da ülkemizi temsil etmeye hak kazanacak." dedi.

Spora başlar başlamaz genç boksörün yeteneğini fark ettiklerini dile getiren Kayıkçı, "İlk başlarda partner bulmakta zorlandığımız için genellikle erkek sporcularla çalıştı. Bu süreçte bazen zorlandı, ancak tüm bu zorluklar onu daha güçlü bir sporcu haline getirdi. Bugün geldiği noktada hırslı ve mücadeleci bir boksör olarak dikkat çekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

