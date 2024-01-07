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Genç Curling Milli Takımı, 4. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda madalya hedefliyor - Son Dakika
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Genç Curling Milli Takımı, 4. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda madalya hedefliyor

Genç Curling Milli Takımı, Güney Kore'de düzenlenecek olan 4. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda madalya almayı hedefliyor. Milli takım antrenörü Sadık Topaloğlu, takımın 16 ülke arasına girmenin büyük bir başarı olduğunu belirtirken, sporcular Derya Ekmekçi ve Berat Aybar da ülkelerini temsil edip derece kazanmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Genç Curling Milli Takımı, 4. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları\'nda madalya hedefliyor
07.01.2024 - 11:11,
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Genç Curling Milli Takımı, 4. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda madalya almayı hedefliyor.

Milli curlingciler, Güney Kore'nin Gangwon eyaletinde 19 Ocak-1 Şubat tarihlerinde 16 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek 4. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'na Erzurum'da hazırlanıyor.

Milli takım antrenörü Sadık Topaloğlu, AA muhabirine, ay-yıldızlı ekipte yer alan 6 sporcunun 15-18 yaş grubunda olduğunu söyledi.

Olimpiyatlar için kamp yaptıklarını aktaran Topaloğlu, "Buraya katılabilmek için dünyada ilk 16'ya girmek lazım. Geçen sene yapılan genç milli takım müsabakalarında derece yaptığımız için olimpiyatlara kota aldık." diye konuştu.

Topaloğlu, iki farklı kategoride müsabakaya çıkacaklarını belirterek, "Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda karışık ve karışık çiftler müsabakalarında yer alacağız. İlk başta karışık milli takımımız, sonra karışık çiftler mücadele edecek. Kampımız yaklaşık 2 aydır devam ediyor ve sporcularımız yatılı olarak sporcu eğitim merkezinde kampı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

"16 ülke arasına girmek büyük bir başarı"

Gençlik Olimpiyat Oyunları'nın diğer büyük organizasyonlar gibi önemli olduğuna dikkati çeken Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerde Avrupa ve dünya şampiyonaları var ama bu Gençlik Olimpiyat Oyunları, gençler için en üst kategori. Tabii 16 ülke arasına girmek büyük bir başarı. Avrupa ve dünya şampiyonalarındakinden daha üstün, daha kaliteli takımlar var. Ama biz de iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Türkiye'de bir ilke imza atarak Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda kış sporları dalında takım halinde alınacak ilk madalyayı kazanmak istiyoruz. O yüzden de çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Milli sporculardan Derya Ekmekçi, 3 yıldır curling yaptığını anlatarak, "Bu sene ülkemiz adına olimpiyatlarda yarışacağım. 2024'ün curling açısından ilk organizasyonuna çıkacağız. Bunun için heyecanlıyız. Ülkemize güzel bir derece getireceğimizi düşünüyoruz. Ülkemiz için ilk olimpiyat madalyasını getirmek için çok çabalıyor, emek veriyoruz. İki aydır çok hızlı şekilde çalışıyoruz. Emeğimizin karşılığını alacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Berat Aybar ise 3 yıldır curling yaptığından bahsederek, "Tek temennimiz, ülkemizi çok iyi şekilde temsil edip derece kazanmak. Antrenmanlarımız çok yoğun şekilde devam ediyor. Rakiplerimizin hepsi çok güçlü ama biz ilk madalyayı alıp ülkemize dönmeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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