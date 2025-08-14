Genç Erkek Tetratlon Takımına Gümüş Madalya

Erkek Bayrak Milli Takımı, Dünya 15 Yaş Altı Tetratlon Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre Mısır'ın İskenderiye kentindeki organizasyonda Mehmet Doruk Özkan ve Serhan Efe Ucarı'dan oluşan milli takım, dünya ikincisi olma başarısını gösterdi.

Yarışmada Adam Salem ve Mohanad Khadir'den oluşan Mısır ekibi birinci olurken, Andres Hernandez ve Diego Castillo'nun yer aldığı Meksika Milli Takımı da üçüncü sırada yer aldı.