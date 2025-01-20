Genç Erkekler Cimnastik Kampı Bolu\'da Başladı

Spor

Artistik Cimnastik Genç Erkekler Milli Takım hazırlık kampı Bolu'da başladı.

Türkiye Cimnastiik Federasyonunun programında yer alan kamp, Karaçayır Mahallesi'ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda start aldı.

25 Ocak'ta tamamlanacak kampta 22 sporcu, 7 antrenör, 1 masör, 1 kondisyoner, 2 teknik kurul ve 1 kamp müdürü katılıyor.

Federasyon Başkanı Suat Çelen, Federasyon Asbaşkanı Cumhur Özçelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ile Cimnastik İl Temsilcisi Mehmet Özdoğan kamptaki sporcuları ziyaret etti, başarılar diledi.