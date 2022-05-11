Genç güreşçiler altın madalya için mücadele etti - Son Dakika
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Genç güreşçiler altın madalya için mücadele etti

11.05.2022 14:48
Genç güreşçiler altın madalya için mücadele etti

Samsun'da ilk kez düzenlenen geleneksel Türk sporlarından yağlı ve karakucak güreş müsabakalarında sporcular altın madalyalarına kavuştular.

Samsun'da ilk kez düzenlenen geleneksel Türk sporlarından yağlı ve karakucak güreş müsabakalarında sporcular altın madalyalarına kavuştular.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğü tarafından ilk kez Okullar Arası Yağlı ve Karakucak Güreş Samsun İl Birinciliği turnuvası düzenlendi. Batı Park'ta yapılan yağlı ve karakucak güreşlerine toplam 75 sporcu katıldı. Karakucakta dereceye giren sporcular dün belli olurken bugün yapılan yağlı güreş müsabakaları öncesinde Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, er meydanındaki gençlere başarı diledi.

Çekişmeli geçen yağlı güreş müsabakaları sonunda dereceye güreşçilere ödüllerini Güreş İl Temsilcisi Harun Erkan, Okul Sporları Şube Müdürü İbrahim Irmak, Güreş Karadeniz Bölge Sorumlusu Cafer İnce ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Celalettin Sula verdi.

İl genelinde ilk kez böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerinin altını çizen İsmail Hakkı Kasapoğlu, "75 sporcumuzun katılımı ile Okullar Arası Karakucak Güreş Müsabakalarını gerçekleştirdik. 50'si karakucak, 25'i de yağlı güreş kategorisinde mücadele etti. Başarılı sporcularımız bizleri Türkiye şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı" dedi.

Karakucak kategorisinde dereceye giren sporcular Kahramanmaraş'ta, yağlı güreş kategorisinde dereceye giren sporcular ise Antalya'da düzenlenecek Türkiye şampiyonasında Samsun'u temsil edecek. - SAMSUN

Genç güreşçiler altın madalya için mücadele etti
Genç güreşçiler altın madalya için mücadele etti
Genç güreşçiler altın madalya için mücadele etti
Genç güreşçiler altın madalya için mücadele etti
Genç güreşçiler altın madalya için mücadele etti

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gençlik, Samsun, Güreş, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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