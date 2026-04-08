Genç Güreşçiler Antalya\'da Hazırlanıyor

08.04.2026 09:42
TGF, 12-19 Nisan'da Antalya'da U17 Zafer Kupası ve U20 Şampiyonlar Turnuvası için hazırlık yapıyor.

Türkiye Güreş Federasyonunun (TGF) 2026 yılı faaliyet programında yer alan ve 12-19 Nisan'da güreş dünyasının genç yıldızlarını Antalya'da bir araya getirecek U17 Zafer Kupası ve U20 Şampiyonlar Turnuvası için hazırlıklar sürüyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelin spor salonunda hazırlıkların yoğun tempoda sürdüğü antrenmanlarda milli takımların sporcuları, müsabaka simülasyonları ve teknik çalışmalar yaptı.

Teknik ekip ise idman sırasında sporculara taktik verdi. Hırslı oldukları görülen genç güreşçiler, fiziksel ve teknik çalışmalara ağırlık veriyor.

Dünyanın dört bir yanından yıldızlar ve gençler kategorilerinde yüzlerce sporcunun ağırlanacağı organizasyonda, grekoromen, kadınlar ve serbest stilde kürsüye çıkmayı hedefleyen sporcular, minderde ter döküyor.

Hazırlık kamplarına U17 Zafer Kupası için 187, U20 Şampiyonlar Turnuvası için ise 140 milli güreşçi katılıyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lucescu’nun ölüm döşeğindeyken söyledikleri ortaya çıktı: Türkiye maçı aklındaymış
Bir rezillik daha Dev maç öncesi yine “Zıplamayan Müslümandır“ dediler
Acun Ilıcalı’dan şok karar Düşünmeden satacak
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası
Tarihin en yüksek akaryakıt zammı pompaya yansıdı
Trump, İran’ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı Son anda devreye girdiler
