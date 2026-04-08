Genç Güreşçiler Antalya\'da Hazırlanıyor

Türkiye Güreş Federasyonunun (TGF) 2026 yılı faaliyet programında yer alan ve 12-19 Nisan'da güreş dünyasının genç yıldızlarını Antalya'da bir araya getirecek U17 Zafer Kupası ve U20 Şampiyonlar Turnuvası için hazırlıklar sürüyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelin spor salonunda hazırlıkların yoğun tempoda sürdüğü antrenmanlarda milli takımların sporcuları, müsabaka simülasyonları ve teknik çalışmalar yaptı.

Teknik ekip ise idman sırasında sporculara taktik verdi. Hırslı oldukları görülen genç güreşçiler, fiziksel ve teknik çalışmalara ağırlık veriyor.

Dünyanın dört bir yanından yıldızlar ve gençler kategorilerinde yüzlerce sporcunun ağırlanacağı organizasyonda, grekoromen, kadınlar ve serbest stilde kürsüye çıkmayı hedefleyen sporcular, minderde ter döküyor.

Hazırlık kamplarına U17 Zafer Kupası için 187, U20 Şampiyonlar Turnuvası için ise 140 milli güreşçi katılıyor.