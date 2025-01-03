Genç Hentbol Takımı Akdeniz Kupası'na Hazırlanıyor

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Türkiye 18 Yaş Altı Hentbol Milli Takımı, Akdeniz Konfederasyon Kupası'nda başarı çıtasını daha yukarıya taşımayı hedefliyor.

Takım, Tunus'ta 8-13 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Akdeniz Konfederasyon Kupası'nın hazırlıkları için Giresun'da kampa girdi. Milliler çalışmalarını Batlama Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda sürdürüyor.

Genç milli takımın Başantrenörü Selim Karaağaçlı, AA muhabirine, 2-3 haftalık süreçler içerisinde kamp yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Milli takımın, Erkekler Süper Lig, Erkekler 1. Lig ve 2. Lig'de mücadele eden takımların oyuncularından oluştuğunu belirten Karaağaçlı, sporcuların müsabaka performansını etkilemeden düzgün bir periyotta yeni bir oyun felsefesi oluşturmak istediklerini anlattı.

Karaağaçlı, Akdeniz Konfederasyon Kupası'nda başarılı olmak istediklerini vurgulayarak, "Bir önceki kupada Türkiye üçüncü olmuştu. Biz bu çıtayı daha yukarıya getirebilmek için daha fazla çalışıyoruz. Çok yetenekli bir yaş grubu geldi ve bu yaş grubuyla daha istekli ve arzulu çalışma imkanı buluyoruz." dedi.

Gelecek vadeden bir oyuncu havuzu olduğunu dile getiren Karaağaçlı, "Bu havuz içerisinde müsabaka performansı yüksek olan sporcularımızın hem kulüp düzeyinde takibini yaparak hem de organizasyonumuza, yeni oyun felsefemize ne kadar uyumlu olduklarını bilimsel verilerle tespit ederek çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

En az 5 kamp düzenlenmesi planlanıyor

A Milli Takım'ın oyun sistemini baz aldıklarına işaret eden Karaağaçlı, sporcuları bu oyun şekline uygun çalıştırmak istediklerinin altını çizdi.

Şubatta tekrar sportif yetenek tarama testi yapacaklarını ifade eden Karaağaçlı, Tunus'ta yapılacak organizasyon öncesi en az 5 kamp programı daha planlayacaklarını belirtti.

Karaağaçlı, oyuncuların bireysel performanslarını ve oyun içerisindeki gelişimlerini daha yukarı çıkarmak istediklerini anlattı.

Türkiye'de hentbolun genç yaş kategorisinde daha iyi yerlerde olacağını aktaran Karaağaçlı, alt kategorilerdeki oyuncu havuzunun genişletilmesi için Türkiye Hentbol Federasyonunun çok iyi projeleri olduğunu kaydetti.

Oyunculardan Mustafa Aydın ise yeni teknik ekiple ikinci kampı gerçekleştirdiklerini, sıkı çalıştıklarını söyledi.

Önlerinde Akdeniz Konfederasyon Kupası olduğunu anımsatan Aydın, "Bundan önceki abilerimiz bu kupada güzel bir hedef gerçekleştirdi. Bizler de daha güzel hedeflere ulaşmaya çalışacağız. Rakiplerimizi analiz ediyoruz. Savunma konusunda daha çok çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.