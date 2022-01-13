Genç Horozlar, Manisa'ya bileniyor

TFF Gelişim Elit U19 Liginde 19 puan ile 8'nci sırada bulunan Altaş Denizlispor 13'üncü haftada karşılaşacağı Manisa FK maçına galibiyet parolası ile hazırlanıyor. Teknik Sorumlu Memiş Sarıçam, istediklerini sahaya yansıtarak 3 puan almak istediklerini belirtti.

15 gün içerisinde A takımımızın yapmış olduğu muhteşem iki olay olduğunu söyleyen Altaş Denizlispor U19 takımı Teknik Sorumlusu Memiş sarıçam "Bir tanesi Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı eledi. Bandırmaspor maçında da 3-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmayı 4-3 kazanarak bir başarı gerçekleştirdi. Çok ender rastlanan bir olayı gerçekleştirdi. Tabi bu bizleri çok sevindirdi. Çok mutluyuz. Mutluluğumuz bir kat daha fazla çünkü genel anlamda 9 alt yapıdan çıkan oyuncu var. Bu sezon içerisinde de altı oyuncumuz U19 kadrosundan A takımına katılarak Bandırmaspor kadrosunda yer aldı. Dört oyuncumuz da maçta görev aldı. Tabi bunlar bizim için gurur verici oldu. Bizim için daha önce de söylediğim gibi tabelanın en yukarısı orasıdır. Biz eğer oraya oyuncu veriyorsak zaten biz tabelanın en yukarısındayız demektir" dedi.

"Skordan çok önemli olan yaptığımız icraatlar"

Bandırmaspor maçına iyi bir hazırlık süreci sonrası çıktıklarını belirten Sarıçam "Bizim Bandırmaspor ile oynadığımız maça dönecek olursak da bu maça A takımına verdiğimiz 6 oyuncudan yoksun çıktık. Buna rağmen çocuklarımız aslanlar gibi çıkıp mücadele ettiler. Maç 1-1 berabere bitti. Rakip takımın sadece bir tane pozisyonu var. Oda ceza sahasının dışından gol oldu. Sezonunun ikinci maçı olan Tuzlaspor maçından sonra oynadığımız ikinci en efektif futbol diyebilirim. İnanılmaz oynadık. 4-5 net gol pozisyonumuz vardı. Ama atamadık. Önemli olan skordan çok önemli olan yaptığımız icraatlardır. Çocuklarımız yukarıda olduğu sürece inanılmaz mutlu oluyoruz. Bu maçta da galip gelebilirdik. Ancak deplasmanda alınan bir puan her zaman için iyidir. Bu haftada kendi evimizde Manisa FK ile oynayacağız. Bu maça da en iyi şekilde hazırlanarak istediklerimizi sahaya yansıtmak ve bu maçtan 3 puan ile ayrılmak istiyoruz "ifadelerinde bulundu. - DENİZLİ