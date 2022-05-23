Genç horozlar U14'de Altay'ı dörtledi - Son Dakika
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Genç horozlar U14'de Altay'ı dörtledi

23.05.2022 10:01
Genç horozlar U14'de Altay'ı dörtledi

TFF Gelişim Elit U14 Ligi ekiplerinden A. Denizlispor, sahasında ağırladığı Altay'ı 4-0 mağlup etti.

TFF Gelişim Elit U14 Ligi ekiplerinden A. Denizlispor, sahasında ağırladığı Altay'ı 4-0 mağlup etti.

Elit U14 Ligi 3. Grubun 13'üncü haftasında kendi evinde Altay ile karşılaşan A. Denizlispor rakibini Berke Yılmaz 3 ve Ertuğrul Yıldırım'ın attığı gol ile 4-2 mağlup ederek puanını 16'a çıkardı.

TFF Elit U14 Ligi 3'üncü grup maçlarının bitmesine bir hafta kala kendi evinde Altay ile karşılaşan A. Denizlispor Servergazi Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini farklı mağlup etti. Bu sonuçla puanını 16'a çıkaran genç horozlar ligi son maçında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Karşılaşmayı değerlendiren takım kaptanı Kerem Yılmaz Çetin iyi bir oyun sergilediklerini belirterek "Ligin en iyi oyunlarından birisini sergiledik ve rakibi mağlup ettik. Umarım izleyenler de beğenmiştir. İyi bir kadromuz var. Bu maça çok iyi hazırlanmıştık. İnşallah önümüzdeki sezonda da bu şekilde galibiyetlerimiz devam eder" ifadelerinde bulundu. - DENİZLİ

Genç horozlar U14'de Altay'ı dörtledi
Genç horozlar U14'de Altay'ı dörtledi

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Berke Yılmaz, Denizlispor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Genç horozlar U14'de Altay'ı dörtledi - Son Dakika


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