Genç Kadınlar Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda, Milli Takım İngiltere maçına hazır - Son Dakika
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Genç Kadınlar Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda, Milli Takım İngiltere maçına hazır

30.06.2022 00:58
Genç Kadınlar Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda, Milli Takım İngiltere maçına hazır

Türkiye Milli Takımı, Genç Kadınlar Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda İngiltere ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Milli Takımı, Genç Kadınlar Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda İngiltere ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

27 Haziran'da başlayan Genç Kadınlar Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda 9 takımın şampiyonluk için mücadeleleri devam ediyor. Zeytinburnu Buz Pisti'nde gerçekleştirilen aralarında Türkiye Milli Takımı'nın da olduğu U18 Genç Kadınlar Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. U18 Genç Kadınlar Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda ilk maçını Meksika'yla yapan Türkiye Milli Takımı 2-1 galip gelerek İngiltere maçı için bugün son hazırlıklarını tamamladı. Her yıl düzenlenen şampiyonada; Türkiye, İzlanda, Avusturalya, Kazakistan, Meksika, İspanya, Letonya, İngiltere ve Hollanda olmak üzere toplam 9 takım şampiyonluk için son güne kadar mücadele edecek. Seyirciler, Zeytinburnu Buz Pisti'nde düzenlenen şampiyonada maçların tamamına ücretsiz seyredebilecek.

"Çok yeni, yaşı çok küçük bir takım"

Takıma 7-8 ay önce buz hokeyine başlayan oyuncuların katıldığını ve yaşı küçük yeni bir takım olduğunu belirten Milli Takım Başantrenörü Yücel Çıtak, " Dünya Şampiyonası'nda 9 takımdan biriyiz. İlk defa üst grupla birleşen bir Dünya Şampiyonası, daha önce karşılaşmadığımız rakipler var. U18 Kadın Milli Takımı'mız yaklaşık 15-16 gündür düzenli bir kamp programı içinde çalışıyor. Takımımızın içinde 7-8 ay önce buz hokeyine başlamış oyuncularımız da var. Çok yeni, yaşı çok küçük bir takım. Daha önceki U18 Kadın Dünya Şampiyonası'nda bir gümüş madalyamız olmuştu. Tabi o kadroyla bu kadro arasında değişen oyuncularımız oldu. Buradaki 9 takım 3 gruba ayrıldı. Dün ilk maçımızı Meksika ile yaptık ve galibiyetle ayrıldık. Bugün İngiltere'yle oynayacağız. Güçlü bir ekip, üst grubun ekiplerinden bir tanesi. Bu grubun sonuçlarına göre yarından itibaren diğer gruplarda yapılan maçların sonuçlarıyla beraber eşleşeceğimiz takımlar belli olacak. Şu an gözüken durum bu grubu birinci bitirirsek kiminle eşleşeceğimiz belirsiz. İkinci bitireceğimiz garantilendi. Garantilendiği için Avusturalya şu an rakibimiz gözüküyor. Bu akşam İngiltere'yle yapacağımız maçın sonucuna göre değişebilir. Turnuva 5 Temmuz'da bitiyor. Biz de önümüzdeki bürün maçlarda gayret göstermeye mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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