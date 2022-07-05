Genç kanocular Dünya Şampiyonası'na Nilüfer Çayı'nda hazırlanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano Takımı'nın 2 sporcusu, 1-4 Eylül'de Macaristan'ın Szeged kentinde düzenlenecek Gençler ve 23 Yaş Altı Kano Sprint Dünya Şampiyonası'na Nilüfer Çayı'nda yaptıkları antrenmanlarla hazırlanıyor.

Çay'ın Nilüfer ilçesindeki Hüdavendigar Kent Parkı'ndan geçtiği yerde oluşturulan parkurda çalışmalarını sürdüren Simge Kaya ve Emircan Ayaklı, başantrenör Deniz Korkmaz gözetiminde dayanıklılık ve kuvvet antrenmanları yapıyor.

Haftanın 6 günü parkurda çalışan gençler, Macaristan'da Türkiye'yi temsil edecek olmanın heyecanını yaşıyor.

"Bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum"

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübünün 16 yaşındaki kanocusu Simge Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalarının çok sıkı devam ettiğini ve hedeflerini büyük tutmaya çalıştığını dile getirdi.

Dünya Şampiyonası'nda çok zor yarışların olacağını aktaran Simge, "Elimden geldiğince ülkemi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Dünya Şampiyonası'nda A final çekip burada dereceye girmek istiyorum. Hedeflerimi büyük tutmaya çalışıyorum. Bu hedefler için elimden geldiğince çalışmalara devam edeceğim." diye konuştu.

"Ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım"

18 yaşındaki sporcu Emircan Ayaklı da 5 yıldır kano sporunu yaptığını belirterek, günde çift antrenmanla şampiyonaya hazırlandığını anlattı.

Şampiyonada birincilik hedefiyle ülkeyi en iyi şekilde temsil edeceğini ifade eden Emircan, "A finalde derece yapmaya çalışacağım. Avrupa Şampiyonası'ndan geldik. Oradaki rakiplerimin çoğu şimdi Dünya Şampiyonası'nda karşıma gelecek ama ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Zor olacak ama elimden gelenin en iyisini yapacağım." şeklinde konuştu.

"Sporcuları aktif ve dinç tutmamız lazım"

Kano takımının başantrenörü Deniz Korkmaz, yıl boyunca düzenlenen yarışmalara katılarak önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.

Eskişehir'deki Türkiye Kupası yarışmalarından 39 madalya ve 4 kupayla Bursa'ya döndüklerini belirten Korkmaz, disiplinli çalışarak milli takıma sporcu yetiştirdiklerini vurguladı.

Korkmaz, 1-4 Eylül'de Macaristan'ın Szeged kentinde düzenlenecek Gençler ve 23 Yaş Altı Kano Sprint Dünya Şampiyonası'na 2 sporcularının davet edildiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"En son Avrupa Şampiyonası'nda A finale kalan sporcularımızı çağırdılar. Çünkü A finale kalmak büyük bir başarı. Sporcularımız burada hem tecrübe kazandı hem de A finale kalarak büyük başarı elde etti. Sporcularımızdan biri Avrupa 8'incisi oldu. O gün hasta olmasa çok daha iyi bir derece çıkarabilirdi. İnşallah sporcularımız bu turnuvada büyük başarıya el atacaklar. Hem milli takımımız hem federasyon hem de kulübümüz adına güzel sonuçlarla döneceklerine inanıyorum."

Dünya Şampiyonası kampına gidecek sporcuları, fiziksel ve mental olarak hazırladıklarını dile getiren Korkmaz, "Sporcularımız, Sakarya'da Dünya Şampiyonası kampına katılacak. Biz de yaptığımız bu çalışmalarla sporcuları aktif ve dinç tutmamız lazım. Kampa hazır göndermemiz için performans açısından yüksek kalitede tutmamız gerekiyor." dedi.

Korkmaz, bu başarıların kazanılması için destek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Gökhan Dinçer, yönetim kurulu ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.