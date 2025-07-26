Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'na Galibiyetle Başladı

İstanbul'da 20-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi hazırlıkları kapsamında ay-yıldızlı takım, dörtlü turnuvanın ilk maçında Yunanistan'ı 57-46 yendi.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde hazırlıklarına devam eden milliler, turnuvadaki ilk müsabakada Yunanistan ile karşılaştı.
Başantrenör Nevriye Yılmaz yönetimindeki genç milliler, sahadan 57-46 galip ayrıldı.
Türkiye, turnuvadaki ikinci maçında yarın Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Basketbol Gelişim Merkezi C1 Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
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