Genç milli bilardoculardan Avrupa Şampiyonası'nda 2'si altın 3 madalya - Son Dakika
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Genç milli bilardoculardan Avrupa Şampiyonası'nda 2'si altın 3 madalya

10.04.2022 17:41
Genç milli bilardoculardan Avrupa Şampiyonası'nda 2'si altın 3 madalya

Genç milli bilardocular, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, bir bronz madalya kazandı.

Genç milli bilardocular, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, bir bronz madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda milli sporculardan 21 yaş altında Denizcan Akkoca ile 17 yaş altında Burak Haşhaş altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda 17 yaş altında milli bilardocu Seymen Özbaş da bronz madalya elde etti.

Türkiye Bilardo Federasyonu, yayımladığı mesajla milli sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Genç milli bilardoculardan Avrupa Şampiyonası'nda 2'si altın 3 madalya
Genç milli bilardoculardan Avrupa Şampiyonası'nda 2'si altın 3 madalya

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Avrupa Şampiyonası, Bronz Madalya, İtalya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Genç milli bilardoculardan Avrupa Şampiyonası'nda 2'si altın 3 madalya - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç milli bilardoculardan Avrupa Şampiyonası'nda 2'si altın 3 madalya - Son Dakika
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