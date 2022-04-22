Genç milli boksörler, Avrupa Şampiyonası'nda 7 madalya kazandı - Son Dakika
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Genç milli boksörler, Avrupa Şampiyonası'nda 7 madalya kazandı

22.04.2022 10:59
Genç milli boksörler, Avrupa Şampiyonası'nda 7 madalya kazandı

Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nı milli sporcular 7 madalya kazanarak tamamladı.

Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nı milli sporcular 7 madalya kazanarak tamamladı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonada ay-yıldızlı formayı temsil eden sporcular, 1 altın, 6 bronz madalya elde etti.

Toplam 25 sporcuyla katılan Türkiye'ye tek altın madalyayı kadınlar 48 kiloda Filiz Işık getirdi.

Kadınlar 54 kiloda Kevser Tütüncü, 57 kiloda Sıla Sürmeneli, erkeklerde ise 54 kiloda Ahmet Pekel, 67 kiloda Bilge Kağan Kanlı, 80 kiloda Muhammed Halil Doğru ve 86 kiloda Oğuzhan Türk, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, başarılı olan milli sporcuları tebrik etti.

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Bulgaristan, Türkiye, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Genç milli boksörler, Avrupa Şampiyonası'nda 7 madalya kazandı - Son Dakika


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