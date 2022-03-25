Genç milli judocular, yarın Yunanistan'da Avrupa Kupası için tatamiye çıkacak - Son Dakika
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Genç milli judocular, yarın Yunanistan'da Avrupa Kupası için tatamiye çıkacak

25.03.2022 22:28
Genç milli judocular, yarın Yunanistan'da Avrupa Kupası için tatamiye çıkacak

Genç milli judocular, yılın ilk uluslararası organizasyonunda Yunanistan'da yarın Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkacak.

Genç milli judocular, yılın ilk uluslararası organizasyonunda Yunanistan'da yarın Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gençler Avrupa Kupası, başkent Atina'da başlıyor.

İki gün sürecek organizasyona 27 ülkeden 112 kadın ve 188 erkek judocu katılacak. Türkiye adına 27 kadın ve 22 erkek judocu kürsüde yer almak için mücadele edecek.

Yarın ilk gün müsabakalarında tatamiye çıkacak milli judocular şöyle:

Kadınlar: 63 kiloda: Habibe Afyonlu, Şeydanur Aydın, Kübra Konuk, Aleyna Tutuş, 70 kiloda: Hatice Vandemir, Rumeysa Koto, Esma Savun, 78 kiloda: Sümeyye Kaya, Serdem Daharlı, Havva Nur Topoğlu, Şeyda Nur Çiçek, +78 kiloda: Hilal Öztürk, Duygu Dirgen, Ayben İn, Yağmur Yılmaz.

Erkekler: 60 kiloda: Enes Çakan, Mizam Karslı, Uluer Göç, 66 kiloda: Emre Karaduman, Talha Büyükeser, 73 kiloda: Muhammed Yazıcı, Emir Selim Arı, Mücahit Er, Fırat Çelebi.

27 Mart Pazar:

Kadınlar: 48 kiloda: Merve Azak, Çağla Serdar, Hilal Sema Birinci, Hanife Özcan, 52 kiloda: İlayda Merve Koçyiğit, Gökçe Güneş, Buketnur Karabulut, Hümeyra Şeras, 57 kiloda: Ayşenur Budak, Reyhan Oğuz, Nagihan Gül Bayraktar, Ayşenur Karadağ.

Erkekler: 81 kiloda: Musa Şişmek, Enes Pınar, İbrahim Melih Şahin, Erdal Danışman, 90 kiloda: Cem Ata Demirtaş, Atilla Dinç, Adnan Kılıç, 100 kiloda: Sidar Akkuş, Cihan Ayberk Tiyek, Fırat Karacan, +100 kiloda: Mehmet Alp Seçilmiş, Umut Utku Turanlı, Tunahan Tutar.

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Yunanistan, Türkiye, Milli, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Genç milli judocular, yarın Yunanistan'da Avrupa Kupası için tatamiye çıkacak - Son Dakika


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