Genç Milli Takım Hırvatistan'a Hazırlanıyor - Son Dakika
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Genç Milli Takım Hırvatistan'a Hazırlanıyor

10.07.2026 11:15
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16 Yaş Altı Kadın Milli Sutopu Takımı, Hırvatistan'daki Dünya Şampiyonası için kamp yapıyor.

16 Yaş Altı Kadın Milli Sutopu Takımı, Hırvatistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda en iyi dereceyi elde etmek amacıyla hazırlıklarını sürdürüyor

Hırvatistan'ın Zagreb kentinde 25-31 Temmuz'da gerçekleştirilecek 16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Adana'da kampa giren milli takım, çalışmalarını Yüreğir Olimpik Yüzme Havuzu'nda tamamladı.

Başantrenör Lambros Anastasopoulos yönetimindeki 33 kişilik ay-yıldızlı ekip, kamp süresince günde iki antrenman yaparak şampiyonaya hazırlandı.

Adana etabını tamamlayan milli takım, hazırlıklarını yurt dışında sürdüreceği kamp için Yunanistan'a hareket etti.

Ay-yıldızlı ekip, burada yapacağı çalışmaların ardından Hırvatistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda en iyi dereceyi elde etmeyi hedefliyor.

"İyi bir derece elde etmek istiyoruz"

Başantrenör Anastasopoulos, AA muhabirine, Adana kampını verimli geçirdiklerini söyledi.

İlk kez Adana'da kamp gerçekleştirdiklerini belirten Anastasopoulos, "Adana çok güzel, olimpik bir havuza sahip. Çalışmalarımızı en iyi şekilde yürütme imkanı sağladı." dedi.

Anastasopoulos, şampiyonada Hırvatistan, İspanya ve Rusya gibi zorlu rakiplerinin olduğunu, hazırlıklarını da ona göre planladıklarını dile getirdi.

Çalışmaların verimli geçtiğini ifade eden Anastasopoulos, şöyle konuştu:

"Çok zorlu bir gruptayız. Hırvatistan çok güçlü bir takım, aynı zamanda ev sahibi İspanya da son dünya şampiyonlarından biri, Rusya da aynı şekilde çok güçlü bir ekip ancak biz bu takımlara karşı rekabetçi olacağız, elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Ülkemizi en iyi sıralamada temsil edip iyi bir derece elde etmek istiyoruz. En büyük hedefimiz elimizden gelenin en iyisini disiplinli şekilde uygulamak."

"İyi bir Türkiye kadın sutopu takımı oluşturmak istiyoruz"

Anastasopoulos, Türkiye'de sutopu sporunun gelişmeye başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kadın sutopu takımını sadece sonuçları hedef alarak değil, aynı zamanda gelişim göstererek yavaş yavaş bir ilerleme sürecine soktuk. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda 6. sırayı elde ettik. Hedefimiz genç sporcuları kadın sutopu takımına katmak. Gelecekte iyi bir Türkiye kadın sutopu takımı oluşturmak istiyoruz. Türkiye kadın sutopu takımı olarak her turnuvada üstüne koyarak devam ediyoruz ve böyle devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Genç Milli Takım Hırvatistan'a Hazırlanıyor - Son Dakika

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