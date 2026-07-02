Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki ikinci maçında Belçika'yı 3-0 yendi.
Milliler, Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan karşılaşmayı 25-10, 25-16 ve 25-12'lik setlerle kazandı.
Ay-yıldızlı takım, turnuvadaki 3. maçında yarın TSİ 17.30'da Polonya'yla karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Genç Millilerden Şahane Zafer - Son Dakika
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